Mabes TNI Bantah Prajurit Datangi Polda Metro Jaya di Tengah Maraton Penggeledahan Kasus Korupsi dan TPPU oleh Polri

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Brigjen TNI Muhammad Nas. (Istimewa)

JawaPos.com - Di tengah maraton penggeledahan dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Polri di 12 titik, beredar informasi Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya didatangi oleh sejumlah prajurit TNI. Kabar itu langsung dibantah oleh Mabes TNI.

”Tidak benar berita yang menyebutkan TNI mendatangi Polda Metro Jaya dalam hal ini,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat dikonfirmasi pada Kamis (9/7).

Jenderal bintang satu TNI AD tersebut menepis video dan foto yang sudah beredar luas di media sosial (medsos) dan media massa. Dia menegaskan kembali bahwa informasi, video, maupun foto tersebut tidak benar. Nas meminta semua pihak tidak berlebihan.

”Tolong narasinya jangan hiperbola, waspadai provokasi,” ucap Nas.

Berkaitan dengan kabar lain yang juga ramai, yakni terkait pengamanan rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah, Nas menyatakan bahwa itu merupakan permintaan pihak Kejaksaan.

”Terkait pengamanan JAM Pidsus, benar bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi Kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Menurut dia, pengamanan itu sesuai dengan aturan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025. Yakni ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Dia menegaskan bahwa pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang ramai belakangan ini.