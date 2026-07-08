Polda Metro Jaya Kembali Temukan Brankas Tersembunyi, Kali Ini di Rumah yang Berlokasi di Bogor

Temuan penyidik kepolisian dari dalam brankas tersembunyi di sebuah rumah di Sentul Bogor, Jawa Barat. (Polda Metro Jaya)
JawaPos.com - Penyidik Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya kembali menemukan brankas tersembunyi dalam penggeledahan yang dilakukan sejak siang sampai malam hari ini (8/7). Kali ini, brankas tersebut didapati berada di sebuah rumah di wilayah Sentul, Bogor, Jawa Barat (Jabar).
Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto mengkonfirmasi temuan tersebut. Dia menyatakan, brankas tersembunyi di rumah tersebut sudah ditemukan oleh polisi. Kepastian itu dia sampaikan setelah sempat beredar video penemuan brankas berukuran jumbo di balik panel dinding.
”Betul (penyidik kembali menemukan brankas di lokasi penggeledahan),” kata Totok saat dikonfirmasi oleh awak media.
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Belum ada penjelasan terperinci terkait dengan temuan tersebut. Sebab, sampai berita ini dibuat pada pukul 23.46 WIB, penggeledahan di Sentul masih berlangsung.
Beberapa saat sebelumnya, temuan serupa didapati penyidik dalam penggeledahan di de’Clan Signature Cafe, Jakarta Selatan (Jaksel). Mereka menemukan tumpukan uang asing dalam pecahan dolar Amerika Serikat (AS) dan dolar Singapura dalam brankas tersebut.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan, dalam penggeledahan yang dilakukan penyidik Kortas Tipidkor Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, memang ditemukan sejumlah dokumen dan uang.
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”Terkait temuan uang USD, termasuk Singapore Dollar itu masih dalam proses penghitungan,” kata Budi kepada awak media.
Karena itu, Budi belum bisa mengungkap jumlahnya. Namun, dia mengkonfirmasi bahwa uang itu memang ditemukan dalam brankas yang tersembunyi di dalam kafe tersebut. Itu sesuai dengan video yang beredar luas di kalangan awak media. Brankas itu tersimpan di balik kompartemen lemari yang berada di lantai 2.
”Kami sampaikan tadi mungkin juga sudah ada dokumentasi tentang brankas, ya memang itu terselubung di balik satu lemari, ada brankas dan ini sudah dibuka. Ternyata memang ada beberapa dokumen dan penyimpanan uang dalam jumlah yang cukup besar, fantastis,” ucap dia.
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