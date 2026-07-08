Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Kamis, 9 Juli 2026 | 05.15 WIB

Selain di De Clan Cafe, Polisi Sita 16 Mata Uang Asing Rp7,2 M di Money Changer

Ilustrasi penukaran mata uang asing di money changer - Image

Ilustrasi penukaran mata uang asing di money changer

JawaPos.com - Setelah menemukan uang Rp60 miliar di de’Clan Signature Cafe, polisi juga menyita belasan jenis mata uang asing senilai Rp7,2 miliar dari sebuah money changer tanpa nama yang berada disamping kafe. Tak hanya itu, tiga orang pekerja cafe dan money changer ikut dibawa oleh petugas sebagai saksi. 

Langkah tegas ini diambil oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya dalam mengusut kasus megakorupsi yang menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

Hasil Sitaan di Money Changer dan Tiga Orang Diamankan

Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, mengungkapkan bahwa operasi di gerai penukaran uang tersebut berhasil mengamankan puluhan item barang bukti penting.

"Kemudian di Money Changer, ada 71 item barang bukti, kemudian ada 16 uang asing, total sekitar 7,2 miliar Rupiah," ujar Totok di lokasi, Rabu (8/7).

Selain menyita dokumen, barang elektronik seperti handphone, dan uang tunai, polisi juga membawa tiga orang dari lokasi penggeledahan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

"Ada tiga. Pegawai aja. Iya, orang ada di lokasi," jelas Totok saat dikonfirmasi mengenai identitas pihak yang diamankan. Seluruh barang bukti tersebut kini telah dibawa ke Polda Metro Jaya demi kepentingan penyidikan.

Temuan Uang Rp60 Miliar di Brankas Tersembunyi Cafe

Diketahui, tim gabungan juga telah menggeledah de’Clan Signature Cafe di Jakarta Selatan. Di lokasi ini, polisi menemukan sebuah brankas terselubung yang disembunyikan secara rapi di balik kompartemen lemari di lantai dua.

Dari dalam brankas tersebut, petugas menemukan tumpukan uang asing dalam jumlah yang sangat besar. Totok merinci total uang yang disita dari lokasi de’Clan mencapai hampir Rp60 miliar setelah dikonversi ke Rupiah.

"Uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD. Kemudian uang tunai Rupiah 259.159.000. Kemudian kita konversi dalam bentuk Rupiah kira-kira hampir 60 miliar Rupiah," urai Totok.

Temuan Brankas di Balik Lemari

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan bahwa penemuan uang dalam jumlah fantastis itu tersimpan di tempat yang sengaja disamarkan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Bandar Narkoba di Katingan Kalteng Masih Dikejar, Polri Sudah Temukan Titik Terang - Image
Berita Daerah

Bandar Narkoba di Katingan Kalteng Masih Dikejar, Polri Sudah Temukan Titik Terang

Selasa, 7 Juli 2026 | 02.31 WIB

Aiptu Sumaryanto Ditemukan Gugur di Sungai Katingan, Polisi Kejar Pelaku Brutal - Image
Kasuistika

Aiptu Sumaryanto Ditemukan Gugur di Sungai Katingan, Polisi Kejar Pelaku Brutal

Senin, 6 Juli 2026 | 01.03 WIB

Polri Presisi Dinilai jadi Pilar Demokrasi yang Terus Bertransformasi, Agenda Reformasi Mulai Berjalan - Image
Nasional

Polri Presisi Dinilai jadi Pilar Demokrasi yang Terus Bertransformasi, Agenda Reformasi Mulai Berjalan

Kamis, 2 Juli 2026 | 05.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

3

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

4

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

6

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

7

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

8

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

9

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

10

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore