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Muhammad Ridwan
Jumat, 3 Juli 2026 | 21.39 WIB

Gelar OTT Di Sumut, KPK Amankan Bupati Langkat Syah Afandin

Bupati Langkat Syah Afandin. (Pemkab Langkat).

 

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat, Syah Afandin, pada Kamis (2/7). Selain Bupati, tim penindakan KPK turut mengamankan enam orang lainnya dalam giat penindakan tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pihaknya mengamankan total tujuh orang dalam OTT di wilayah Langkat, Sumatera Utara (Sumut). Mereka saat ini tengah dalam pemeriksaan intensif.

"Tim penyelidik mengamankan sejumlah tujuh orang. Satu orang merupakan penyelenggara negara, satu orang merupakan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Langkat, dan lima orang lainnya merupakan pihak swasta," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/7).

"Dari tujuh orang yang diamankan tersebut, salah satunya adalah Bupati Langkat," sambungnya.

Budi menyebut, mereka diamankan dari berbagai lokasi di wilayah Sumut, di antaranya Langkat, Binjai, dan Medan. Setalah dilakukan penangkapan, lanjutnya, mereka menjalani pemeriksaan awal di kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

"Kemudian para pihak yang diamankan di tiga lokasi tersebut, tim lakukan pemeriksaan awal di Kepolisian Resor Kota Besar Medan," jelasnya.

Lebih lanjut, Budi menyatakan Bupati Langkat Syah Afandin saat ini tengah dalam penerbangan menuju Jakarta untuk dibawa ke markas KPK.

"Pada siang ini, satu orang di antaranya yaitu Bupati Langkat dibawa ke Jakarta untuk nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," pungkasnya.

 

Editor: Kuswandi
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