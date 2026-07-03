TNI Siagakan Pasukan dan Tingkatkan Patroli Pasca Pembakaran Pesawat dan Penembakan Pilot di Yahukimo

JawaPos.com - Pasca pembakaran pesawat perintis milik PT AMA Air di Lapangan Terbang (Lapter) Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan dan penembakan pilot pesawat tersebut pada Kamis (2/7), TNI menyiagakan pasukan. Patroli juga ditingkatkan untuk mengantisipasi kerawanan.

”TNI telah menyiagakan pasukan, meningkatkan patroli dan pengamanan di wilayah tersebut, serta berkoordinasi dengan aparat terkait,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat dikonfirmasi oleh awak media di Jakarta.

Jenderal bintang satu TNI AD itu menyatakan bahwa pesawat yang teregistrasi dengan nomor ekor PK-RCY tersebut dibakar saat membawa penumpang dari Wamena menuju Yahukimo. Pembakaran pesawat terjadi beberapa saat setelah pesawat mendarat.

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Pagi hari ini (3/7), Koops TNI Habema memastikan sudah berhasil mengevakuasi jenazah pilot pesawat tersebut. Korban atas nama Nicholas F. Gosselin itu dievakuasi dari Kampung Balinggama, Distrik Soboham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Wakil Panglima Koops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto menyampaikan bahwa evakuasi jenazah korban dilakukan melalui operasi khusus perebutan cepat dan SAR taktis. Sebelum mengevakuasi jenazah pilot berkebangsaan Amerika Serikat (AS) itu, para prajurit TNI lebih dulu merebut Lapter Balinggama dari OPM.

”Melalui melalui operasi khusus perebutan cepat dan SAR taktis, kami memastikan proses evakuasi dapat dilaksanakan secara cepat, aman, dan profesional,” kata dia dalam keterangan resmi yang diterima oleh awak media.

Operasi tersebut dilaksanakan oleh 10 orang prajurit dari Koops TNI Habema. Mereka bergerak dengan dukungan 2 unit Helikopter Caracal dan bergerak sangat cepat, terukur, dan terkoordinasi. Langkah-langkah taktis tersebut diambil karena medan berada di area pegunungan.

Selain evakuasi jenazah korban, Koop TNI Habema juga melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap terduga pelaku penembakan dan pembakaran pesawat dengan nomor registrasi PK-RCY tersebut. Namun fokus utama tetap pada evakuasi jenazah korban.