Kemensos Gandeng TNI Bentuk Karakter Siswa Sekolah Rakyat, Libatkan 1.000 Taruna Akmil

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Prioyono secara membuka peresmian Sekolah Rakyat didampingi para guru. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program pembinaan karakter bagi peserta didik Sekolah Rakyat.
Dalam pelaksanaannya, sekitar 1.000 Taruna Akademi Militer (Akmil) akan diterjunkan untuk mendukung proses pembentukan kedisiplinan dan karakter siswa di berbagai daerah.
Setiap Sekolah Rakyat nantinya akan didampingi lima taruna yang bertugas memberikan pembinaan kepada siswa maupun tenaga pendidik. Materi yang diberikan mencakup berbagai aspek kedisiplinan, termasuk kerapian berpakaian serta penataan kamar asrama.
Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dengan Komandan Jenderal Akademi TNI Letjen R Sidharta Wisnu Graha, Kepala Staf Teritorial Letjen Bambang Trisnohadi, serta Direktur Pendidikan Akademi TNI Brigjen Ari Novian di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).
Agus Jabo menjelaskan, aspek kerapian menjadi salah satu perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Karena itu, Kemensos dan TNI tengah menyusun skema kerja sama untuk mendukung pembinaan tersebut.
"Nanti setelah ada skema ya antara Mabes TNI dengan Kemensos, cq di bawah Kemenhan, itu nanti rencananya di tiap Sekolah Rakyat akan ada lima taruna. Lima taruna yang akan membimbing, baik siswa maupun guru-gurunya dalam masalah kerapian," kata Agus Jabo.
Menurutnya, pembinaan karakter diperlukan untuk membantu para siswa beradaptasi dari lingkungan lama menuju lingkungan pendidikan berasrama yang baru.
Ia menyebut, keterlibatan TNI dan Polri telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari upaya membangun disiplin di Sekolah Rakyat.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan