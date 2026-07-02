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Muhammad Ridwan
Kamis, 2 Juli 2026 | 16.14 WIB

Petugas Lapas Surabaya Gagalkan Penyelundupan 12,67 Gram Sabu, Modus Disembunyikan dalam Lipatan Uang

Ilustrasi sabu-sabu. (Dokumentasi Jawa Pos) - Image

Ilustrasi sabu-sabu. (Dokumentasi Jawa Pos)

JawaPos.com - Upaya penyelundupan narkotika ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya berhasil digagalkan petugas, pada Rabu (1/7). Sebanyak 12,67 gram sabu berhasil diamankan sebelum sempat masuk ke area hunian warga binaan.

Kepala Lapas Surabaya, Sohibur Rachman, mengungkapkan barang bukti tersebut ditemukan dari dua pengunjung perempuan berinisial SK dan W.

Keduanya diduga berusaha mengelabui petugas dengan menyembunyikan sabu di dalam lipatan uang yang kemudian dilapisi selotip.

"Beruntung, berkat kejelian petugas saat melakukan pemeriksaan, upaya tersebut dapat digagalkan. Saya sangat mengapresiasi ini, karena minggu lalu petugas yang sama juga berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dengan modus yang berbeda," kata Sohibur kepada wartawan, Kamis (2/7).

Dari hasil pemeriksaan awal, kedua perempuan tersebut mengaku menjalankan perintah dua warga binaan kasus narkotika berinisial F dan E.

Menindaklanjuti pengakuan itu, pihak Lapas langsung berkoordinasi dengan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk melakukan proses hukum dan pengembangan perkara.

"Sinergi ini penting agar setiap temuan dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing," jelas Sohibur.

Dalam proses pengembangan penyidikan, petugas kepolisian turut memeriksa tiga warga binaan lainnya yang berinisial D, B, dan R karena diduga memiliki keterkaitan dengan upaya penyelundupan narkotika tersebut.

Sementara, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas), Mashudi, memberikan apresiasi atas kewaspadaan dan respons cepat petugas yang berhasil menggagalkan penyelundupan sabu tersebut.

Menurutnya, keberhasilan itu menjadi bukti bahwa pengawasan dan sistem pemeriksaan di lingkungan pemasyarakatan berjalan dengan baik.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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