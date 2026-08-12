Petugas Bandara Pekanbaru Gagalkan Upaya Penyelundupan 1 Kilogram Sabu

Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dan keamanan Bandara SSK II Pekanbaru memperlihatkan tersangka penyelundup 1 kg sabu. (ANTARA)
JawaPos.com - Satuan Pengamanan dari Lapangan Udara Roesmin Nurjadin dan Petugas Aviation Security Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Provinsi Riau menggagalkan upaya penyelundupan 1 kilogram narkotika jenis sabu.
Kepala Dinas Operasi (Kadis Ops) Lanud Roesmin Nurjadin, Kolonel Pnb Andri Setiawan, mengatakan pengungkapan bermula ketika petugas Avsec melakukan pemeriksaan terhadap koper milik penumpang melalui mesin X-Ray, Selasa (11/8). Penumpang yang hendak terbang ke Jakarta itu seorang pria berinisial AY (36).
"Petugas Avsec bersama pihak pengamanan dari Lanud RSn mencurigai koper tersebut setelah dilakukan pemeriksaan melalui X-Ray. Kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di ruang pemeriksaan," katanya di Pekanbaru, Rabu.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan serbuk berwarna putih yang diduga kuat merupakan narkotika jenis sabu. Barang haram tersebut disembunyikan pelaku di antara lipatan celana yang berada di dalam koper.
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Setelah temuan tersebut dipastikan, petugas langsung mengamankan AY untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Andri mengatakan, untuk proses hukum selanjutnya, terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian.
“Selanjutnya proses penanganan hukum kami serahkan kepada pihak kepolisian selaku pihak yang berwenang untuk mengungkap lebih jauh atas temuan sabu-sabu ini,” katanya menjelaskan.
Dia menambahkan hingga Agustus 2026, petugas telah menggagalkan penyelundupan 11,13 kg sabu dengan jumlah tersangka sebanyak 11 orang. Untuk narkotika jenis ganja, petugas mengamankan 2.292 gram dari tiga tersangka.
Kemudian 3.622 butir pil ekstasi dari empat tersangka serta pecahan ekstasi seberat 46 gram dari dua tersangka. Capaian tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa jalur penerbangan melalui Bandara SSK II Pekanbaru masih menjadi salah satu jalur yang mendapat perhatian serius aparat dalam upaya pencegahan peredaran narkotika.
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