Buntut OTT Bupati Kuantan Singingi Riau, Ruangan Kantor Bupati, Wakil, hingga Sekda Disegel KPK

Pintu ruangan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby yang tersegel di Teluk Kuantan, Selasa (30/6/2026). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi).
JawaPos.com - Sejumlah ruangan di Kantor Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, disegel pada Selasa (30/6). Penyegelan ini dilakukan di tengah informasi mengenai operasi yang diduga dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah tersebut sejak sehari sebelumnya.
Tampak di Kantor Bupati Kuansing, pintu masuk ruang kerja Bupati Kuansing Suhardiman Amby terlihat dipasangi pita segel berwarna merah.
Selain ruang bupati, penyegelan juga dilakukan terhadap ruang kerja Wakil Bupati Kuansing Mukhlisin, Sekretaris Daerah Zulkarnain, dan Asisten I Setda Kuansing Fahdiasyah.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai pihak yang melakukan penyegelan maupun kaitannya dengan operasi yang berlangsung di daerah tersebut.
Sebelumnya, aktivitas yang diduga melibatkan tim KPK terpantau di Teluk Kuantan sejak Senin (29/6).
Saat itu, daerah tersebut tengah menggelar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Riau dan Festival Pacu Jalur Rayon II.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah rumah dinas Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain.
Tampak sejumlah kendaraan patroli Brimob mendatangi lokasi dan mengawal sejumlah petugas yang masuk ke area rumah dinas tersebut.
Setelah petugas memasuki lokasi, pintu gerbang rumah dinas ditutup oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga.
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