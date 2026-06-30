Satu Hakim Dissenting Opinion di Kasus Chromebook, Pendukung Nadiem Tepuk Tangan

JawaPos.com – Ruang sidang pembacaan putusan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, dipenuhi para pendukungnya.

Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga dihadiri sejumlah komunitas pengemudi ojek online serta beberapa figur publik.

Kehadiran mereka merupakan bentuk dukungan dan solidaritas terhadap Nadiem. Sejak pagi, para pendukung telah memadati area pengadilan untuk mengikuti jalannya sidang pembacaan putusan.

Mayoritas pendukung berasal dari kalangan keluarga, sahabat, hingga komunitas pengemudi Gojek.

Baca Juga:Hakim Tegaskan Perbuatan Nadiem Untungkan Google dalam Pengadaan Chromebook

Mereka tampak kompak mengenakan pakaian berwarna putih, dan juga dipadukan dengan jaket hijau khas Gojek.

Suasana sidang sempat berubah ketika salah seorang anggota majelis hakim menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Pernyataan tersebut langsung disambut tepuk tangan dari para pendukung yang hadir di ruang sidang.

Pendapat berbeda itu disampaikan oleh Hakim Anggota IV, Andi Saputra, yang memiliki pandangan berbeda dengan mayoritas anggota majelis hakim dalam memutus perkara tersebut.

"Terdakwa Nadiem Makarim harus dibebaskan menurut hukum," kata Hakim Andi Saputra saat membacakan Dissenting Opinion.