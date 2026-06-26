Gelar Malam Doa Bersama, Istri Nadiem Makarim Tak Terbayang Hadapi Kondisi Ketidakpastian

JawaPos.com - Istri mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Franka Makarim, menggelar malam doa bersama yang dihadiri keluarga, kerabat, dan sahabat. Acara tersebut digelar di Taman Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat malam (26/6).

Kegiatan itu digelar menjelang sidang pembacaan vonis kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), pada Selasa (30/6) mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Franka menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan di tengah situasi yang tengah dihadapi keluarganya.

Menurut dia, dukungan moral yang diberikan menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan yang datang.

"Terima kasih kepada setiap keluarga, kerabat, sahabat yang malam ini meluangkan waktu untuk hadir dan berdiri bersama dengan kami," kata Franka.

Franka mengungkapkan, dirinya tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian.

Ia mengaku kasus yang menjerat sang suami menguras emosi, termasuk kecemasan yang terus menyertai setiap hari.

"Tidak ada satu pun dari kita yang pernah membayangkan akan berada di titik ini. Menghadapi ketidakpastian yang panjang dan rasa cemas setiap hari, tanpa tahu seperti apa akhir dari semua perjuangan ini," ujarnya.

Meski demikian, Franka menilai malam doa bersama yang digelar hari ini menjadi pengingat bahwa keluarganya tidak berjuang sendirian.