Awkarin Akhirnya Jalani Pemeriksaan sebagai Saksi Kasus Hanania Travel 

Selebgram Awkarin. (Instagram: karinkovilda)
JawaPos.com - Selebgram Karin Novilda atau Awakrin akhirnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana calon jamaah umrah Hanania Travel.
Dia memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin malam (29/6) setelah sempat mangkir.
Kepada awak media, Karin menyatakan bahwa kedatangannya ke Polda Metro Jaya untuk meluruskan beberapa hal. Dia juga menekankan komitmennya untuk membantu pihak kepolisian yang tengah menangani kasus dengan nilai kerugian mencapai puluhan miliar tersebut.
”Aku datang karena aku mau meluruskan lah dan juga kami mau kerja sama dengan pihak kepolisian agar para korban bisa mendapatkan hak-haknya kembali,” kata dia dikutip pada Selasa (30/6).
Karin memastikan bahwa dirinya berada satu barisan dengan para korban. Menurut dia, korban penipuan dan penggelapan dana berhak atas hak mereka. Termasuk keadilan yang tengah diperjuangkan melalui proses penegakan hukum di Polda Metro Jaya.
Serupa dengan selebgram dan influencer lainnya, Karin mengaku pernah menjalin kerja sama dengan Hanania Travel. Namun demikian, dia sama sekali tidak tahu soal uang dan fasilitas yang diterima dari perusahaan tersebut akan berujung persoalan hukum.
”Ada aliran dana dari jemaah atau apa pun itu untuk endorse kami, kami tidak tahu-menahu. Lebih baik kita ikuti dan kawal saja kasus ini. Kami percayakan kepada pihak kepolisian untuk mencari tahu dan mencari keadilan buat para korban,” jelasnya.
Artahsasta sebagai penasihat hukum Awkarin menyampaikan bahwa kliennya sudah mengembalikan uang saku yang sempat diterima dari Hanania Travel. Uang saku itu diberikan ketika Karin melaksanakan perjalanan ibadah umrah bersama perusahaan tersebut beberapa tahun lalu.
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