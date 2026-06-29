KPK Dikabarkan OTT Pejabat di Kabupaten Kuansing Riau

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Provinsi Riau, pada Senin (29/6). Operasi senyap itu diduga dilakukan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Seorang internal KPK membenarkan adanya giat tangkap tangan di Provinsi Riau. "Ada OTT di Riau," kata sumber internal tersebut.

Pimpinan KPK pun belum merespons konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com, terkait adanya operasi senyap tersebut.

Sementara, mengutip pemberitaan Riau Pos (Jawa Pos Group), diduga tim penindakan KPK telah berada di Kabupaten Kuansing, sejak Senin pagi.

Rumah Dinas Sekda Kuansing yang berlokasi di Kelurahan Sungai Jering dikabarkan tidak seperti biasanya, rumah tersebut tertutup rapat.

Di halamannya ada lima unit mobil yang terparkir. Dua Avaza warna putih dan hitam ber plat BM Kuansing. Lalu ada Inova Reborn hitam BM 1972 AAM, Reborn Zenic B 1150 XVM Dan Reborn Zenic putih di teras rumah dinas Sekda.

Di pos jaga rumah dinas Sekda, dijaga tiga orang anggota Satpol PP, dua laki-laki dan satu perempuan. Saat Riaupos.co bertanya boleh masuk, tidak dibolehkan dan tidak ada izin. Biasanya tidak seperti itu. Awak media yang ingin bersilaturahmi diizinkan masuk.