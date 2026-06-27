Terdakwa Pembunuh Pria Numpang Tidur di Masjid Sibolga, Sumut Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Tuntutan yang sama juga disampaikan JPU untuk dua terdakwa lainnya. Dalam tuntutannya, JPU menilai terdakwa terbukti melakukan kekerasan secara bersama-sama di depan umum hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Para terdakwa dinilai melanggar Pasal 262 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Dalam dakwaan kedua untuk terdakwa Zulham dan Hasan Basri dijelaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada Jumat, 31 Oktober 2025 sekira pukul 03.30 WIB. Kejadian berawal sekira pukul 01.30 WIB, saat terdakwa Zulham hendak menutup jualan satenya dan bersiap-siap untuk pulang.

Lalu, korban Arjuna datang dan duduk di tempat jualan Zulham. Saat korban datang, Zulham sedang duduk bersama terdakwa Hasan Basri di tempat jualan pelaku itu

Terdakwa Hasan Basri kemudian mendatangi Zulham dan menanyakan soal rencana korban yang hendak tidur di masjid. Terdakwa Zulham pun tidak memperbolehkannya. Namun, belakangan Zulham menyerahkannya kepada Hasan Basri karena Hasan lah yang sering tidur di masjid. "Selanjutnya, korban Arjuna Tamaraya tiba-tiba pergi saja meninggalkan tempat tersebut, dan pergi ke masjid untuk tidur," isi dakwaan JPU. Selang 30 menit, kedua terdakwa menuju masjid dan melihat korban sedang tidur di teras masjid. Hasan pun menyuruh korban untuk pergi dari masjid itu. Namun, saat itu, korban enggan untuk pergi. Alhasil, pelaku Hasan menyuruh Zulham untuk memanggil pelaku lainnya dengan dalih bahwa korban hendak mencuri kotak amal di masjid itu. Zulham pun memanggil pelaku Syazwan, Rismansyah dan Chandra. Zulham mengajak para pelaku dengan menyebutkan bahwa korban hendak mencuri kotak amal.

1 2 Tampilkan semua halaman 2

Editor: Kuswandi