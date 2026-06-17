Polisi Ringkus Pelaku Pembunuhan Pemuda di Cibodas Tangerang, Sempat Kabur ke Bogor

JawaPos.com - Kasus pembunuhan sadis di Jalan Lombok, Perumnas 1, Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang akhirnya menemui titik terang. Tim gabungan dari Polres Metro Tangerang Kota meringkus pelaku yang sempat mencoba melarikan diri ke luar kota.

Aksi cepat tanggap kepolisian ini berhasil meredam keresahan warga sekitar pasca-kejadian berdarah tersebut. Peristiwa penusukan yang menewaskan seorang pemuda bernama Gilang ini terjadi pada Senin (15/6) dini hari.

Begitu menerima laporan mengenai adanya kasus pembunuhan di Cibodas Tangerang ini, pihak kepolisian langsung bergerak melakukan pelacakan.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol. Dr. Raden Muhammad Jauhari, langsung menginstruksikan jajarannya untuk membentuk tim khusus. Pembentukan tim gabungan dibentuk sesaat setelah menerima laporan kejadian dari jajaran Polsek Jatiuwung.

Kronologi Pembunuhan di Cibodas Tangerang dan Pelarian Pelaku

Tim gabungan yang dikerahkan terdiri dari Unit Jatanras dan Resmob Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota serta Unit Reskrim Polsek Jatiuwung. Petugas langsung menyisir lokasi kejadian untuk mengumpulkan petunjuk.

Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi-saksi, serta pengumpulan berbagai alat bukti guna mengidentifikasi pelaku.

Proses penyelidikan awal dipimpin langsung oleh Kapolsek Jatiuwung Kompol Rabi'in bersama Kanit Reskrim IPTU Dimas. Setelah mengantongi identitas terduga pelaku yang berinisial MAF, 27, tim berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota untuk melakukan pengejaran secara intensif.

Pelaku MAF diketahui sempat pulang ke rumahnya di kawasan Dasana Indah, Kabupaten Tangerang, sebelum akhirnya memutuskan untuk kabur. Berdasarkan informasi yang digali dari pihak keluarga, MAF diduga kuat melarikan diri ke wilayah Bogor demi menghindari kejaran petugas.