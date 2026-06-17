Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Rabu, 17 Juni 2026 | 16.02 WIB

Polisi Ringkus Pelaku Pembunuhan Pemuda di Cibodas Tangerang, Sempat Kabur ke Bogor

Polisi menangkap pelaku pembunuhan di Cibodas Tangerang berinisial MAF di dekat Istana Bogor. (Istimewa) - Image

Polisi menangkap pelaku pembunuhan di Cibodas Tangerang berinisial MAF di dekat Istana Bogor. (Istimewa)

JawaPos.com - Kasus pembunuhan sadis di Jalan Lombok, Perumnas 1, Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang akhirnya menemui titik terang. Tim gabungan dari Polres Metro Tangerang Kota meringkus pelaku yang sempat mencoba melarikan diri ke luar kota.

Aksi cepat tanggap kepolisian ini berhasil meredam keresahan warga sekitar pasca-kejadian berdarah tersebut. Peristiwa penusukan yang menewaskan seorang pemuda bernama Gilang ini terjadi pada Senin (15/6) dini hari.

Begitu menerima laporan mengenai adanya kasus pembunuhan di Cibodas Tangerang ini, pihak kepolisian langsung bergerak melakukan pelacakan.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol. Dr. Raden Muhammad Jauhari, langsung menginstruksikan jajarannya untuk membentuk tim khusus. Pembentukan tim gabungan dibentuk sesaat setelah menerima laporan kejadian dari jajaran Polsek Jatiuwung.

Kronologi Pembunuhan di Cibodas Tangerang dan Pelarian Pelaku

Tim gabungan yang dikerahkan terdiri dari Unit Jatanras dan Resmob Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota serta Unit Reskrim Polsek Jatiuwung. Petugas langsung menyisir lokasi kejadian untuk mengumpulkan petunjuk.

Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan saksi-saksi, serta pengumpulan berbagai alat bukti guna mengidentifikasi pelaku.

Proses penyelidikan awal dipimpin langsung oleh Kapolsek Jatiuwung Kompol Rabi'in bersama Kanit Reskrim IPTU Dimas. Setelah mengantongi identitas terduga pelaku yang berinisial MAF, 27, tim berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota untuk melakukan pengejaran secara intensif.

Pelaku MAF diketahui sempat pulang ke rumahnya di kawasan Dasana Indah, Kabupaten Tangerang, sebelum akhirnya memutuskan untuk kabur. Berdasarkan informasi yang digali dari pihak keluarga, MAF diduga kuat melarikan diri ke wilayah Bogor demi menghindari kejaran petugas.

Tertangkap di Dekat Istana Bogor

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Diduga Jadi Korban Kekerasan Di Toilet Mall, Muzakki Ramdhan Alami Luka Fisik dan Gangguan Psikologis - Image
Infotainment

Diduga Jadi Korban Kekerasan Di Toilet Mall, Muzakki Ramdhan Alami Luka Fisik dan Gangguan Psikologis

Jumat, 12 Juni 2026 | 08.19 WIB

Polres Jakpus Limpahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Pengancaman dan Pemerasan Pengusaha Muda - Image
Jabodetabek

Polres Jakpus Limpahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Pengancaman dan Pemerasan Pengusaha Muda

Kamis, 11 Juni 2026 | 23.54 WIB

Ogah Bayar Sate Padang, Bapak dan Anak di Rawasari Cempaka Putih Aniaya Pedagang, Pelaku Ditangkap - Image
Jabodetabek

Ogah Bayar Sate Padang, Bapak dan Anak di Rawasari Cempaka Putih Aniaya Pedagang, Pelaku Ditangkap

Selasa, 9 Juni 2026 | 20.26 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

5

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

8

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

9

Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang

10

Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore