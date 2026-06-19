Roy Suryo Ditangkap Polisi, Sahroni Ingatkan Banyak Penyebar Hoaks Lain yang Bikin Gaduh

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengingatkan potensi bahaya dari penyebaran hoaks atau ujaran kebencian. Para pelaku ini harus ditindak tegas oleh Polri.

Sahroni menyampaikan itu sebagai respon atas penangkapan Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penyebaran hoaks ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi).

“Saya justru bingung, ngapain nangkap Roy Suryo sekarang? Masih banyak penyebar hoaks lainnya yang selama ini bikin gaduh, memecah belah masyarakat, menghina presiden, dan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya," kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (19/6).

Politikus Partai NasDem ini menyampaikan, tindakan para penyebar hoaks maupun penghinaan memiliki dampak luas. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan.

"Dampaknya jauh lebih besar dan lebih berbahaya bagi negara. Menurut saya, aparat seharusnya lebih fokus mengejar dan menindak pelaku-pelaku seperti itu,” imbuhnya.

Terkait tindakan Roy Suryo, Sahroni meminta kepada publik menyerahkan prosesnya secara hukum. Pembuktian dari persangkaan kepada Roy harus berjalan transparan.

“Kalau yang disampaikan Roy Suryo dianggap bermasalah, ya uji saja dulu melalui proses peradilan. Buktikan secara hukum apakah memang ada pelanggaran atau tidak. Kalau nanti terbukti melanggar hukum, silakan diproses. Jadi menurut saya, biarkan mekanisme hukum bekerja dan fokuskan energi penegakan hukum kepada pihak-pihak yang secara nyata menyebarkan hoaks dan menimbulkan keresahan publik,” tutup Sahroni.

Sebelumnya, perwakilan penasihat hukum Roy Suryo, Refly Harun, mengungkap detik-detik penangkapan kliennya oleh Polda Metro Jaya pada Jumat pagi (19/6). Menurut dia, Roy Suryo ditangkap seusai menunaikan ibadah salat subuh. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) itu disebut belum sempat mandi saat dibawa oleh polisi.