Divonis Bersalah dalam Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, 4 Personel BAIS TNI Ajukan Banding

JawaPos.com - Seluruh terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus mengajukan banding. Mereka tidak menerima putusan bersalah yang sudah dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada Rabu pekan lalu (10/6).

Juru Bicara Pengadilan Militer II-O8 Jakarta Mayor Chk (K) Endah Wulandari menyampaikan bahwa banding atas putusan majelis hakim telah disampaikan oleh penasihat hukum para terdakwa. Sementara oditur militer sampai hari ini (18/6) belum menyatakan sikap.

”Penasihat hukum banding. Oditur sampai saat ini belum menyatakan sikap, batas waktunya hari ini,” kata dia saat dikonfirmasi.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa 1 Serda (Mar) Edi Sudarko, terdakwa 2 Lettu (Mar) Budhi Hariyanto Widhi Cahyono, terdakwa 3 Kapten (Mar) Nandala Dwi Prasetya, dan terdakwa 4 Lettu (Pas) Sami Lakka bersalah.

Namun demikian, majelis hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda-beda kepada para terdakwa. Yakni hukuman 1,5 tahun sampai 3 tahun penjara. Selain itu terdakwa Edi Sudarko dan terdakwa Budhi Hariyanto Widhi Cahyono juga dipecat dari dinas militer atau TNI.

”Terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsider turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu,” ucap Hakim Ketua Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto.

Adapun rincian vonis untuk para terdakwa terdiri atas: