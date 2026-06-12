Narkoba Cair dalam Vape jadi Ancaman Baru, Komdigi Tekankan Pengawasan Konten di Ruang Digital

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat sinergi dalam upaya menekan peredaran narkotika yang kini semakin banyak memanfaatkan platform digital.

Kerja sama tersebut difokuskan pada percepatan penanganan konten yang berkaitan dengan narkotika di ruang siber sekaligus memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai kemunculan berbagai jenis narkotika baru yang kian sulit dikenali.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai masyarakat, khususnya para orang tua, perlu memperoleh informasi yang memadai terkait perkembangan jenis-jenis narkotika yang terus bermunculan.

“Orang tua mungkin banyak yang tidak tahu bahwa banyak narkoba jenis baru sehingga mereka perlu mendapatkan informasi yang cukup,” ungkap Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (12/6).

Menurut Meutya, dinamika peredaran narkotika yang semakin kompleks menuntut adanya koordinasi yang lebih erat antara Kemkomdigi dan BNN. Informasi yang akurat mengenai bentuk serta karakteristik narkotika dinilai penting untuk mendukung langkah pengawasan dan penindakan di ruang digital.

“Kalau misalnya di sektor-sektor lain mungkin kami lebih mudah melihat mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Tetapi di narkoba, dengan kompleksitas yang sekarang, bentuknya beragam dan berbeda-beda. Tim kami perlu dibantu untuk mengenali barang-barang yang dianggap bagian dari narkoba atau narkotika,” kata Meutya.

Ia menjelaskan bahwa peran utama Kemkomdigi berada pada pengawasan aktivitas digital dan penanganan konten yang melanggar aturan. Karena itu, masukan dan data dari BNN menjadi elemen penting dalam mempercepat identifikasi serta penindakan terhadap konten yang berpotensi mendukung peredaran narkotika.

"Masukan dari BNN menjadi dasar penting untuk mempercepat penindakan terhadap konten yang berkaitan dengan peredaran narkotika," ujar Meutya.