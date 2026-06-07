Kronologi Istri Anggota Mabes Polri Ditodong Pisau oleh OTK: Cabut Laporan atau Mati!

JawaPos.com - Seorang istri polisi di Jakarta Pusat menjadi korban pengancaman mengerikan oleh sekelompok orang tidak dikenal (OTK). Korban yang berinisial RL, 40, warga RW 03 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, diancam akan dibunuh di depan rumahnya sendiri.

Tak tinggal diam, RL langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Metro Jakarta Pusat. Laporan resmi ini terdaftar dengan nomor LP/B/1526/V/2026/SPKT/POLRESMETROJAKPUS/POLDAMETROJAYA.

"Saya sudah buat laporan dan sudah diterima oleh pihak SPKT Polres Metro Jakarta Pusat," ujar RL, Minggu (7/6).

Kronologi Pengancaman: Ditongkrongi 5 OTK dan Ditodong Pisau Peristiwa ini bermula pada Selasa, 19 Mei 2026 sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu, RL baru saja pulang dan hendak masuk ke dalam rumahnya.

Secara tiba-tiba, ia dihampiri oleh lima orang asing yang terdiri dari tiga pria dan dua wanita. Komplotan OTK ini langsung mendesak RL untuk mencabut sebuah laporan polisi terkait hilangnya barang inventaris Karang Taruna Kelurahan Bungur. Ditengah desakan tersebut, salah satu pelaku nekat melakukan aksi kekerasan fisik.

"Jadi salah satu dari lima orang tersebut menempelkan sesuatu seperti pisau dan berkata, cabut laporan Lo, atau gw bunuh Lo, gw tidak takut biarpun suami Lo anggota Polisi," ucap RL.

Mendengar ancaman pembunuhan itu, RL langsung shock dan terpaku di depan pintu rumahnya, sebelum akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan diri.

Alami Trauma Berat, Korban Minta Pelaku Segera Ditangkap Insiden ini menyisakan trauma mendalam bagi RL. Apalagi, sang suami yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Mabes Polri jarang berada di rumah, karena urusan pekerjaan.