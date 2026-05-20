KPK Amankan 3 Unit Hardtop dan Satu Mobil Alphard saat Geledah Rumah Bupati Ponorogo

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat unit mobil milik Bupati nonaktif Ponorogo, Sugiri Sancoko. Penyitaan itu dilakukan setelah penyidik menggeledah rumah Sugiri Sancoko yang berlokasi di Desa Bajang, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Selasa (19/5).

KPK menduga, tiga unit mobil berjenis Toyota Hardtop dan satu unit Toyota Alphard berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sugiri Sancoko.

"Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan menyita barang bukti berupa empat unit mobil," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (20/5).

Selain menggeledah rumah Sugiri Sancoko, lanjut Budi, penyidik KPK turut menggeledah Kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Penyidik berhasil mengamankan berbagai barang bukti dari dua kantor yang digeledah tersebut.

"Dari penggeledahan pada dua kantor tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat, serta barang bukti elektronik," ujarnya.

Bahkan, sehari sebelumnya pada Senin (18/5), penyidik KPK menggeledah rumah milik pihak swasta, CTR, yang berlokasi di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Tim penyidik juga membuahkan hasil berbagai barang bukti dari objek penggeledahan.

"Dari penggeledahan tersebut, tim melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik berupa dua unit telepon genggam (handphone)," ungkapnya.

Lebih lanjut, Budi memastikan berbagai barang bukti yang diamankan akan dianalisa untuk selanjutnya dijadikan alat bukti dari kasus tersebut.