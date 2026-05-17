Loker Babysitter di FB Berujung Horor, Mahasiswi asal Nunukan Disekap dan Dirudapaksa di Makassar

Pelaku penyekapan dan pelecehan seksual terhadap mahasiswi asal Nunukan ditangkap Tim Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar. (Muhsin/Fajar.co.id)
JawaPos.com – Niat mencari pekerjaan sampingan justru membawa petaka bagi seorang mahasiswi asal Nunukan, Kalimantan Utara. Perempuan berinisial MA, 20, itu menjadi korban penyekapan dan kekerasan seksual setelah terjebak modus lowongan kerja (loker) babysitter yang dipasang pelaku di Facebook (FB)
Peristiwa mengerikan tersebut terjadi di sebuah rumah sewaan kawasan perumahan elite di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pelaku berinisial FR diduga sengaja membuat jebakan berkedok lowongan pekerjaan untuk memancing korban datang seorang diri.
Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan, awalnya korban melihat unggahan lowongan kerja baby sitter di FB dan tertarik melamar karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan.
Setelah berkomunikasi dengan pelaku melalui media sosial, korban diminta datang ke rumah sewaan yang telah disiapkan pelaku. Namun sesampainya di lokasi, pekerjaan yang dijanjikan ternyata hanya akal-akalan.
“Pelaku ini membuka lowongan pekerjaan, lalu korban datang. Setelah korban datang, lalu pelaku sampaikan bahwa pekerjaan babysitter baru beberapa hari mendatang,” ujar Arya, Minggu (17/5).
Selama menunggu pekerjaan dimulai, korban diminta tinggal sementara di rumah tersebut sambil membantu pekerjaan rumah tangga. Korban berada di lokasi sejak Sabtu (9/5) hingga Senin (11/5).
Petaka terjadi pada hari ketiga. Pelaku masuk ke kamar korban sambil membawa pisau cutter untuk mengancam. Dalam kondisi ketakutan, korban kemudian disekap dan mengalami kekerasan seksual berulang kali.
“Korban disekap, mulutnya dilakban, mata ditutup lakban, dan dirudapaksa beberapa kali,” ungkap Arya.
