Polisi Buru Pelaku Penyekapan dan Pelecehan Seskual Terhadap Mahasiswi asal Kaltara di Makassar

JawaPos.com - Tim Satuan Reskrim Polsek Tamalate memburu FR,30, terduga pelaku penyekapan terhadap wanita inisial MA (21) asal Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). MA sebelumnya disekap selama tiga hari di rumah kontrakan, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan.
"Terduga pelaku adalah pria inisial FR (30) dan selama disekap, MA diduga jadi korban kekerasan seksual," kata Kepala Unit Satuan Reskrim Polsek Tamalate Iptu Abdul Latief dilansir dari Antara, Jumat (15/5).
Dijelaskan, saat ini petugas masih melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan FR.
Kejadian itu bermula saat korban mendapatkan panggilan kerja sebagai perawat bayi melalui media sosial Facebook.
Setelah lamarannya diterima, dia diminta datang ke Kota Makassar untuk proses wawancara di rumah kontrakan pelaku, kawasan perumahan mewah Jalan Metro Tanjung Bunga.
Usai korban tiba di Makassar langsung menuju alamat yang diberikan pelaku pada Jumat (8/5). Korban lalu masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan sedikit curiga karena tidak ada orang, tapi tetap dibujuk dengan alasan akan ikut wawancara.
Lalu, korban diminta untuk menginap dengan dalih letih usai menempuh perjalanan jauh. Kecurigaan korban terbukti, setelah pelaku mulai menunjukkan gelagat tidak baik dan terjadi tindakan kekerasan seksual.
Selain itu, pintu rumah selalu dikunci dan berlangsung pada Jumat (8/5) hingga Minggu (10/5).
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong