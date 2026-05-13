Bejat! Oknum Pembina TPQ di Kaltim Diduga Lecehkan 11 Anak, Korban Alami Trauma

JawaPos.com – Seorang oknum Pembina Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) di Desa Perdana, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 11 anak didiknya yang di bawah umur. Akibat perbuatannya, korban yang Sebagian besar masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) mengalami trauma.
Berdasarkan informasi yang viral diunggah oleh akun Instagram hallo_kukar, perkara tindak pidana kesusialaan ini telah dilaporkan ke aparat kepolisian lebih dari sepuluh (10) hari. Namun hingga saat ini, belum ada perkembanganya yang berarti, sehingga pihak keluarga korban merasa kecewa.
“Sudah lebih dari 10 hari kami melapor, tapi belum ada kepastian. Alasannya masih menunggu hasil visum. Sementara anak-anak kami sudah terlanjur trauma,” kata MW, perwakilan keluarga korban, Rabu (13/5).
MW bercerita, para korban mulai berbicara setelah mengalami tekanan batin yang cukup lama. Berbekal informasi tersebut, keluarga pun akhirnya berani melaporkan kasus yang menimpa anaknya ke pihak berwajib.
Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada tanda-tanda perkembangan pengusutan kasus yang menimpa para korban, sehingga khawatir kasus serupa menimpa korban lain.
Menanggapi hal ini, Kepala Desa Perdana, Pitoyo, meminta warganya untuk tetap tenang dan tidak terpancing isu-isu anarkis. Pitoyo mengatakan, kasus pelecehan yang menimpa anak-anak di wilayah yang dipimpinnya sedang dalam proses penanganan hukum pihak berwajib.
