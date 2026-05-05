Polisi Periksa 36 Saksi Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur, Bagaimana Nasib Sopir Taksi Green SM?

JawaPos.com - Sebanyak 36 saksi dalam kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur sudah menjalani pemeriksaan. Namun, penyidik Polda Metro Jaya masih akan menggali keterangan dari saksi-saksi lainnya. Termasuk diantaranya sopir taksi Green SM yang bakal kembali diperiksa oleh polisi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa 36 saksi tersebut terdiri atas saksi pelapor, saksi dalam laporan polisi, saksi korban, saksi di sekitar lokasi kejadian, sopir dan perwakilan perusahaan taksi Green SM, saksi dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan saksi dari instansi terkait lainnya.

”Sampai dengan saat ini, penyidik telah meminta keterangan dari 36 orang saksi,” ungkap Budi kepada awak media pada Selasa (5/5).

Pemeriksaan saksi akan terus berlanjut. Hari ini, Polda Metro Jaya memanggil perwakilan dari PT Vinfast Auto untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi. Kemudian pada Kamis (7/5), polisi akan kembali memanggil sopir atas nama Richard Rudolf Passelima (RRP).

”Pemeriksaan lanjutan terhadap RRP selaku pengemudi taksi Green SM, bersama Pusat Laboratorium Forensik (Polri),” terang dia.

Kemudian pada Jumat (8/5), akan kembali dilakukan pemeriksaan terhadap petugas pengawas selatan dan kepala sintel. Sedangkan saksi-saksi lain yang nantinya akan diperiksa berasal dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan beberapa saksi lainnya.

Sebelumnya, penyelidikan dan penyidikan kecelakaan itu pelan-pelan mengungkap fakta. Salah satunya terkait dengan sopir taksi listrik Green SM berinisial RPP yang belum lama bekerja. Berdasar temuan penyidik Polda Metro Jaya, dia mulai bekerja sebagai sopir taksi berkelir hijau menyala itu sejak 25 April 2026. Artinya dia baru bertugas 2 hari.

”Keterangan driver ataupun sopir taksi online yang sudah dimintai keterangan bahwa yang bersangkutan baru bekerja itu semenjak tanggal 25 April 2026. Jadi, baru beberapa hari sebelum kejadian (kecelakaan kereta),” ucap Budi pada Jumat (1/5).