Polisi Endus Persembunyian Ivan, Terduga Pelaku Pemerkosaan di Cipondoh yang Kabur ke Serang

Foto yang diduga para pelaku rudapaksa di Cipondoh yang beredar di dunia maya. (IG.infocipondoh.id)
JawaPos.com - Pelarian Ivan, terduga pelaku pelecehan, pemerkosaan, dan pengancaman terhadap seorang wanita berinisial D di Cipondoh, Kota Tangerang, kini mulai menemui titik terang. Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota melaporkan telah mengantongi koordinat persembunyian pria tersebut.
Berdasarkan hasil penyelidikan intensif, pelaku diduga kuat telah meninggalkan wilayah Tangerang sesaat setelah kejadian. Pihak kepolisian kini memfokuskan pengejaran ke wilayah Banten bagian barat untuk meringkus pelaku yang telah meresahkan masyarakat tersebut.
Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, AKBP Parikhesit mengatakan, terduga pelaku bernama Ivan disebut melarikan diri ke wilayah Serang, Banten. Tim di lapangan terus bergerak untuk memastikan posisi akurat sang buronan.
"Berdasarkan informasi yang kami himpun serta keterangan saksi info keberadaan pelaku disebut ke arah Serang," ujar Parikhesit saat dikonfirmasi, Senin (4/5).
Namun, polisi tetap mengedepankan ketelitian dalam proses pelacakan ini.
"Informasi dan segala hal yang berkaitan dengan pelaku masih kami dalami sebab wilayah Serang cukup luas sehingga perlu dikroscek betul atau tidaknya informasi itu," ungkapnya.
Untuk memperkuat bukti dan mempercepat penangkapan, penyidik telah memeriksa setidaknya tiga orang saksi kunci yang berada di lokasi kejadian (TKP). Para saksi ini diduga mengetahui kronologi awal saat peristiwa memilukan itu menimpa korban berinisial D.
Saksi yang diperiksa meliputi dua pemuda yang berada di dekat korban saat kejadian, serta satu orang lainnya yang bertindak sebagai perekam video.
Foto-foto saksi tersebut sebelumnya sempat viral dan tersebar luas di berbagai platform media sosial, terutama Instagram.
Kronologi Kejadian: Korban Dicekoki Miras hingga Diancam Parang
