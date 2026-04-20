Presiden Google Asia Pasifik Bantah Ada Deal dengan Nadiem dalam Pengadaan Chromebook

Sejumlah pengemudi ojol menyaksikan sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (20/4). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Sejumlah fakta terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada Senin (20/4).
Salah satunya adalah kesaksian dari Presiden Google Asia Pasifik Scott Beaumont. Dia membantah ada kesepakatan dengan Nadiem Anwar Makarim dalam pertemuan pada Februari 2020.
Dalam sidang hari ini, Scott sebagai saksi yang meringankan pihak Nadiem memang tidak datang secara langsung.
Dia diperiksa secara virtual melalui sambungan aplikasi Zoom Meeting. Bersama 2 saksi lainnya, Scott dikumpulkan di satu ruangan di Singapura.
Tidak hanya sidang virtual, pemeriksaan juga berlangsung dengan bantuan seorang penerjemah.
Dalam persidangan tersebut penasihat hukum Nadiem sempat bertanya kepada Scott ihwal pertemuan dengan kliennya pada Februari 2020 silam.
Pertemuan itu juga turut dituangkan dalam surat dakwan. Kepada saksi, dia menanyakan soal deal atau kesepakatan dengan mantan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (mendikbud ristek) itu.
Namun, Scott menepis informasi tersebut. ”Sama sekali tidak ada (kesepakatan antara Google dengan Nadiem),” jawab Scott.
Menurut Scott, pertemuan hari itu adalah rapat awal antara Google dengan Kemendikbudristek.
Sesuai dengan kapasitasnya kala itu, Scott bertindak sebagai presiden Google Asia Pasifik.
