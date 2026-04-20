Eks Presiden Google Asia Pasifik Bantah Ada Deal dengan Nadiem dalam Pengadaan Chromebook

Sejumlah pengemudi ojol menyaksikan sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (20/4). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Sejumlah fakta terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada Senin (20/4).
Salah satunya adalah kesaksian dari Mantan Presiden Google Asia Pasifik Scott Beaumont. Dia membantah ada kesepakatan dengan Nadiem Anwar Makarim dalam pertemuan pada Februari 2020.
Dalam sidang hari ini, Scott sebagai saksi yang meringankan pihak Nadiem memang tidak datang secara langsung.
Dia diperiksa secara virtual melalui sambungan aplikasi Zoom Meeting. Bersama 2 saksi lainnya, Scott dikumpulkan di satu ruangan di Singapura.
Baca Juga:Sidang Lanjutan Kasus Korupsi Chromebook, Nadiem Makarim Hadirkan 3 Petinggi Google Sebagai Saksi Meringankan
Tidak hanya sidang virtual, pemeriksaan juga berlangsung dengan bantuan seorang penerjemah.
Dalam persidangan tersebut penasihat hukum Nadiem sempat bertanya kepada Scott ihwal pertemuan dengan kliennya pada Februari 2020 silam.
Pertemuan itu juga turut dituangkan dalam surat dakwan. Kepada saksi, dia menanyakan soal deal atau kesepakatan dengan mantan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (mendikbud ristek) itu.
Namun, Scott menepis informasi tersebut. ”Sama sekali tidak ada (kesepakatan antara Google dengan Nadiem),” jawab Scott.
Menurut Scott, pertemuan hari itu adalah rapat awal antara Google dengan Kemendikbudristek.
Baca Juga:BPKP Beber Kerugian Negara Rp 2,1 Triliun dari Dugaan Korupsi Chromebook, JPU: Objektivitas Ahli
Sesuai dengan kapasitasnya kala itu, Scott bertindak sebagai presiden Google Asia Pasifik.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya