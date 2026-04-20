Polisi Lumpuhkan Pelaku Pencurian Emas 1 Kg dan Uang Tunai, Kerugian Tembus Lebih dari Rp 2 M

JawaPos.com-Aparat kepolisan melumpuhkan dua pencuri emas 1 kilogram dengan timah panas di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Keduanya telah mencuri emas tersebut di rumah warga di Jalan Kemuning, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

"Karena membahayakan diri dan anggota, pelaku berusaha melawan untuk melarikan diri, sehingga anggota mengejar dengan memberikan tembakan peringatan tiga kali ke udara, tapi tidak dihiraukan. Terpaksa dilumpuhkan," kata Kanit Resmob Polda Sulsel AKP Wawan Suryadinata, Senin (20/4).

Pelaku dilumpuhkan pada bagian betis sebelah kanan dan kiri. Ini dilakukan karena mengancam keselamatan petugas sehingga diambil tindakan tegas agar tidak melarikan diri. Kedua pelaku berjenis kelamin laki-laki ini berinisial MI (56) dan A (36).

Keduanya dibekuk Tim Resmob Polda Sulsel bersama Resmob Polres Pinrang setelah diketahui berada di Bitung. Sebelumnya, pelaku melancarkan aksinya di rumah korban saat kondisinya kosong ditinggal pemiliknya menunaikan Salat Idul Fitri 1447 Hijiriah.

Dari hasil interogasi polisi, keduanya mengakui mencuri emas korban beserta uang di dalam brankas. Brankas itu dibawa kabur menggunakan sepeda motor dari rumah korbannya. Aksi ini sempat terekam CCTV sehingga memudahkan indentifikasi pelaku.

"Pelaku MI mengakui menyembunyikan brankas tersebut di belakang rumah yang ditempatinya. Pelaku yang diamankan ini tergolong tindak pidana pencurian dengan pemberatan," papar Wawan menegaskan.