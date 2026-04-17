Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief Dituntut 15 Tahun Penjara, Sang Istri Sebut Bentuk Kezaliman 

Mantan Konsultan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Ibrahim Arief alias Ibam dituntut 15 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Istri Ibam, Ririe merasa kesal atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap suaminya. Sebab, Ibam tak hanya dituntut 15 tahun penjara, tapi juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara.
"Bagi kami, ini puncak dari kezaliman. Ibam yang tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah ada aliran dana sama sekali, dikriminalisasi atas prestasinya bantu negara, yang tidak ada hubungannya dengan perkara," kata Ririe dalam unggahan pada media sosial X Ibam, Jumat (17/4).
"Ibam dituntut penjara 15 tahun dan harus bayar Rp 16,9 miliar, kalau tidak maka pidananya ditambah 7,5 tahun. Berarti, Ibam dituntut 22,5 tahun penjara," sambungnya.
Baca Juga:Seluruh Korban Meninggal Dunia, Tim SAR Evakuasi 8 Jenazah Kru dan Penumpang Helikopter PK-CFX
Ia menyesalkan, Ibam yang bukan pejabat negara dituduh melakukan korupsi. Padahal, 57 saksi yang diperiksa di persidangan menyebutkan bahwa tidak ada aliran keuntungan yang diterima Ibam.
"Sekarang ironisnya dituduh korupsi. Padahal sampai 57 saksi diperiksa, tidak ada satu pun bukti Ibam memperkaya diri. Tidak ada konflik kepentingan untuk memperkaya orang lain," tegasnya.
Meski demikian, ia berharap Majelis Hakim dapat memutusnya sesuai fakta persidangan. Sebab, kasus yang menjerat Ibam bukan sekadar perkara hukum, melainkan nasib seseorang yang memiliki keluarga.
"Dua minggu lagi putusan Ibam akan dibacakan oleh Majelis Hakim, kami tetap berharap keadilan putusan bisa sesuai dengan fakta persidangan," pungkasnya.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?