Ryandi Zahdomo
15 April 2026, 23.48 WIB

Fakta Persidangan Kebakaran Terra Drone: Sertifikat Laik Fungsi Gedung Ternyata Mati 5 Tahun

Kasus kebakaran maut kantor PT Terra Drone Indonesia yang menewaskan 22 orang memasuki babak baru. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Kasus kebakaran maut kantor PT Terra Drone Indonesia yang menewaskan 22 orang memasuki babak baru. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kasus kebakaran maut kantor PT Terra Drone Indonesia yang menewaskan 22 orang memasuki babak baru. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (15/4), terungkap fakta baru.

Gedung kantor yang berlokasi di Kemayoran tersebut ternyata tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang valid selama lima tahun terakhir.

Sertifikat yang menjamin keamanan bangunan tersebut diketahui sudah kedaluwarsa sejak 27 Agustus 2020 dan tidak pernah diurus lagi hingga tragedi kebakaran terjadi pada Desember 2025 lalu.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Purwanto S Abdullah mencecar perwakilan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta, Inggrid Simanjuntak, terkait status legalitas gedung tersebut.

Inggrid mengonfirmasi bahwa masa berlaku SLF gedung memang telah habis lama. Ia juga menjelaskan bahwa status SLF yang mati berdampak langsung pada aspek teknis keamanan, termasuk sistem proteksi kebakaran dan jalur evakuasi.

"Mungkin untuk itulah makanya diperlukan pembaharuan SLF," kata Inggrid di persidangan.

Lebih lanjut, Inggrid mengungkapkan bahwa belum ada permohonan pembaruan dari pihak terkait. Meski begitu, ia menggarisbawahi bahwa tanggung jawab utama pengurusan dokumen ini ada di tangan pemilik bangunan.

"Iya seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwa itu di pemilik bangunan," tambah Inggrid.

Tragedi yang terjadi di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran ini sebelumnya telah menyeret Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wishnu Wardana, sebagai terdakwa.

Ia terancam hukuman maksimal lima tahun penjara atau denda hingga Rp500 juta berdasarkan Pasal 474 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) atau Pasal 188 KUHP lama tentang kelalaian yang menyebabkan kebakaran.

Artikel Terkait
Bos PT Terra Drone Segera Disidang Terkait Kebakaran Maut Kemayoran yang Tewaskan 22 Orang - Image
Kasuistika

Bos PT Terra Drone Segera Disidang Terkait Kebakaran Maut Kemayoran yang Tewaskan 22 Orang

02 April 2026, 18.44 WIB

Kebakaran Gedung Terra Drone Dorong Pemprov DKI Perketat Pengawasan, 10 Gedung Kena SP1 - Image
Jabodetabek

Kebakaran Gedung Terra Drone Dorong Pemprov DKI Perketat Pengawasan, 10 Gedung Kena SP1

19 Desember 2025, 18.24 WIB

Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran: DPRD DKI Sebut Pihak Bertanggung Jawab Harus Ditemukan - Image
Jabodetabek

Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran: DPRD DKI Sebut Pihak Bertanggung Jawab Harus Ditemukan

15 Desember 2025, 04.43 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

