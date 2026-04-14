Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
15 April 2026, 02.20 WIB

Nadiem Makarim Sampaikan Permohonan Maaf, Merasa Berat Jalani 7 Bulan di Tahanan

Nadiem Makarim saat menjalani sidang di Jakarta. (Istimewa)

JawaPos.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menyampaikan permohonan maaf di sela-sela sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/4).

Setelah tujuh bulan menjalani masa tahanan, Nadiem memilih melakukan introspeksi diri sekaligus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik.

“Terima kasih teman-teman media. Saya hari ini ingin menyampaikan sedikit. Saya sudah tujuh bulan di penjara, dan alhamdulillah saya bersyukur bahwa semua tuduhan tidak terbukti,” kata Nadiem.

Nadiem memahami gaya kepemimpinannya selama menjabat sebagai menteri terlalu mendobrak, tanpa memperhatikan etika birokrasi.

“Saya ingin mengakui bahwa saat masuk, saya mungkin tidak selalu menghormati budaya birokrasi. Saya membawa banyak orang dari luar, para profesional muda, yang mungkin menimbulkan gesekan,” ungkapnya.

Ia juga mengakui, fokusnya pada profesionalisme kerja membuatnya kurang menjalankan fungsi politik dan sosial sebagai pejabat publik.

“Saya mungkin kurang santun dalam penyampaian. Saya kurang menghormati dan kurang sowan kepada tokoh-tokoh, baik masyarakat maupun politik. Saya keliru tidak memahami bahwa sebagian dari tugas saya adalah fungsi politik,” tuturnya.

Nadiem pun menyadari bahwa selama menjabat, ada ucapan maupun perilakunya yang mungkin menyinggung berbagai pihak. Dengan rendah hati, ia pun menyampaikan permohonan maaf.

“Untuk itu, saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada ucapan atau perilaku saya saat menjadi menteri yang tidak berkenan,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa tujuh bulan terpisah dari keluarga dan anak-anak merupakan masa yang berat. Meski demikian, ia tetap berusaha optimistis dengan mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh sejarah Indonesia yang telah mengalami pengorbanan lebih besar.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Nadiem Sebut Kerugian Negara Rp 2,1 Triliun Kasus Chromebook Rekayasa: Audit BPKP Tak Cek Harga Pasar - Image
Kasuistika

Nadiem Sebut Kerugian Negara Rp 2,1 Triliun Kasus Chromebook Rekayasa: Audit BPKP Tak Cek Harga Pasar

14 April 2026, 20.02 WIB

Nadiem Makarim Sebut Perhitungan Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Direkayasa - Image
Kasuistika

Nadiem Makarim Sebut Perhitungan Kerugian Negara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Direkayasa

13 April 2026, 23.24 WIB

Jaksa Tepis Keterangan Nadiem Makarim dalam Sidang, Sebut Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan - Image
Kasuistika

Jaksa Tepis Keterangan Nadiem Makarim dalam Sidang, Sebut Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

03 April 2026, 06.00 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

7

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

8

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

9

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

10

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore