Jerat Kuasa Pak Bupati, Berharap dapat Upeti, Berakhir Mendekam di Balik Jeruji Besi

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengenakan rompi tahanan usai terjaring OTT KPK, Jakarta, Minggu (12/4/2026). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Jumat (10/4)sore, roda pemerintahan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, masih berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Semua kegiatan tapat, disposisi, dan tanda tangan dokumen berjalan sebagaimana mestinya. Namun, di balik meja kerja dan lembar-lembar kertas resmi, tersimpan mekanisme tekanan yang tak kasatmata.
Hal ini terungkap usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, bersama belasan anak buahnya.
Dilansir dari Antara pada Minggu (12/4), dalam Operasi tangkap tangan (OTT) ke-10 pada 2026 ini, membuka kotak pandora lapisan praktik korupsi yang bukan sekadar uang, melainkan kontrol psikologis yang dibungkus legalitas semu.
Kasus ini penting ditelaah bukan hanya karena nilainya berupa permintaan mencapai Rp5 miliar dengan realisasi sekitar Rp2,7 miliar, melainkan karena cara kerjanya. Ia menunjukkan bahwa korupsi terus berevolusi, menemukan celah baru ketika mekanisme lama mulai terbaca.
Di titik ini, publik tidak hanya dihadapkan pada pelanggaran hukum, tetapi juga krisis moral dalam tata kelola kekuasaan lokal.
Fenomena ini juga tidak berdiri sendiri. Sepanjang 2026, KPK telah melakukan sedikitnya 10 OTT, dengan sejumlah kepala daerah terseret, mulai dari wali kota hingga bupati di berbagai wilayah.
Polanya berulang, yakni pemerasan, pengaturan proyek, hingga manipulasi jabatan. Namun, Tulungagung menghadirkan satu varian baru yang lebih sistematis dan, dalam banyak hal, lebih mengkhawatirkan.
Jerat kuasa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik