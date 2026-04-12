Jerat Kuasa Pak Bupati, Berharap dapat Upeti, Berakhir Mendekam di Balik Jeruji Besi

JawaPos.com - Jumat (10/4)sore, roda pemerintahan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, masih berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Semua kegiatan tapat, disposisi, dan tanda tangan dokumen berjalan sebagaimana mestinya. Namun, di balik meja kerja dan lembar-lembar kertas resmi, tersimpan mekanisme tekanan yang tak kasatmata.

Hal ini terungkap usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, bersama belasan anak buahnya.

Dilansir dari Antara pada Minggu (12/4), dalam Operasi tangkap tangan (OTT) ke-10 pada 2026 ini, membuka kotak pandora lapisan praktik korupsi yang bukan sekadar uang, melainkan kontrol psikologis yang dibungkus legalitas semu.

Kasus ini penting ditelaah bukan hanya karena nilainya berupa permintaan mencapai Rp5 miliar dengan realisasi sekitar Rp2,7 miliar, melainkan karena cara kerjanya. Ia menunjukkan bahwa korupsi terus berevolusi, menemukan celah baru ketika mekanisme lama mulai terbaca.

Di titik ini, publik tidak hanya dihadapkan pada pelanggaran hukum, tetapi juga krisis moral dalam tata kelola kekuasaan lokal.

Fenomena ini juga tidak berdiri sendiri. Sepanjang 2026, KPK telah melakukan sedikitnya 10 OTT, dengan sejumlah kepala daerah terseret, mulai dari wali kota hingga bupati di berbagai wilayah.

Polanya berulang, yakni pemerasan, pengaturan proyek, hingga manipulasi jabatan. Namun, Tulungagung menghadirkan satu varian baru yang lebih sistematis dan, dalam banyak hal, lebih mengkhawatirkan.