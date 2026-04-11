Punya 18 Mobil dan Motor, Kekayaan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo Tembus Rp 20,3 Miliar

JawaPos.com - Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat malam (11/4).

Berdasar penelusuran dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Gatut tercatat memiliki harta Rp 20,3 miliar. Termasuk di antaranya 18 mobil dan motor.

Dalam LHKPN yang disampaikan oleh Gatut saat pertama kali menjabat sebagai bupati di Tulungagung, dia menyertakan data kekayaan berupa tanah dan bangunan dengan nilai total Rp 14.532.711.000.

Secara keseluruhan ada 20 bidang tanah dan bangunan yang dia laporkan. Sebagian besar tanah dan bangunan tersebut berada di wilayah Tulungagung.

Baca Juga:KPK Amankan Duit Ratusan Juta Rupiah Saat OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Selain itu, dia juga melaporkan 18 alat transportasi dan mesin yang dimiliki sebelum menjadi bupati. Nilainya Rp 3.470.500.000.

Di antaranya 1 unit mobil Toyota Alphard Tahun 2021, Toyota Innova Zenix Tahun 2024, Toyota Innova Tahun 2021, dan sejumlah mobil truk Mitsubishi dengan tahun yang bervariasi.

Dia juga menyertakan kepemilikan Toyota Land Cruiser Tahun 2023 dengan harga Rp 1.300.000.000.

Di luar itu, Gatut memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp 1.740.000.000 serta kas dan setara kas Rp 592.000.000.

Sehingga nilai total harta dan kekayaan Gatut menyentuh angka Rp 20.335.211.000.