KPK Amankan Duit Ratusan Juta Rupiah Saat OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.
JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
Di antara barang sitaan yang dibawa KPK, terdapat uang tunai dengan nilai ratusan juta rupiah.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi oleh awak media pada Sabtu (11/4).
Dia menyatakan bahwa penyidik KPK turut mengamankan beberapa barang bukti dalam operasi senyap yang berlangsung pada Jumat malam (10/4).
”Ada uang ratusan juta rupiah (yang diamankan penyidik KPK dalam OTT bupati Tulungagung),” ungkap Fitroh.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Fitroh telah menyampaikan bahwa penyidik KPK memang melakukan OTT di Tulungagung, Jawa Timur.
Usai OTT malam tadi, penyidik punya waktu beberapa jam untuk menentukan status hukum semua pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, KPK memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT di Tulungagung.
Termasuk di antaranya Gatut Sunu Wibowo sebagai bupati Tulungagung.
Selain Gatut, KPK juga mengamankan belasan orang dari lingkungan pemkab Tulungagung. mereka diperiksa secara maraton di Mapolres Tulungagung.
