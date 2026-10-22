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Rabbany Wanadriani
Kamis, 22 Oktober 2026 | 12.15 WIB

Sering Mandi Malam? Mungkin Anda Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini

ilustrasi orang yang mandi. (Freepik) - Image

ilustrasi orang yang mandi. (Freepik)

JawaPos.com – Sebagian orang terbiasa mandi pada pagi hari. Namun, saat kesibukan semakin meningkat, mereka mulai beralih mandi pada malam hari.

Rutinitas sederhana tersebut dapat berkaitan dengan pola pikir, preferensi, dan gaya hidup seseorang.

Menurut psikologi, orang yang lebih suka mandi malam biasanya memiliki 7 ciri-ciri kepribadian ini, sebagaimana dilansir geediting.

1. Respons stres mengikuti pola berbeda

Orang yang mandi di malam hari sering kali memiliki kadar kortisol yang lebih rendah.

Air hangat membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, memberi sinyal kepada tubuh Anda untuk memulai proses relaksasi alami.

Perbedaan fisiologis ini memengaruhi cara Anda mengatasi stres di penghujung hari.

2. Punya pola energi sosial berbeda

Editor: Novia Tri Astuti
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