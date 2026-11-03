Suka Mandi Malam daripada Pagi? Bisa Jadi Kamu Punya 7 Kebiasaan Unik Ini

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai kebiasaan tersendiri dalam menentukan waktu mandi. Ada yang memilih pagi hari agar tubuh terasa segar sebelum memulai aktivitas, sementara sebagian lainnya lebih nyaman membersihkan diri pada malam hari setelah menyelesaikan berbagai kesibukan.

Bagi sebagian orang, mandi malam bukan sekadar kebiasaan menjaga kebersihan tubuh. Aktivitas ini juga menjadi bagian dari rutinitas untuk melepaskan rasa lelah, menenangkan pikiran, dan mempersiapkan diri sebelum tidur.

Menariknya, pilihan waktu mandi kerap dikaitkan dengan pola aktivitas serta kebiasaan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meski demikian, waktu mandi tidak bisa dijadikan patokan pasti untuk menentukan kepribadian seseorang.

Dilansir dari laman Geediting, terdapat tujuh karakteristik yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang lebih menyukai mandi pada malam hari. Berikut penjelasannya.

1. Lebih Produktif dan Kreatif Ketika Malam Tiba Sebagian orang merasa lebih bersemangat ketika suasana malam mulai tenang. Mereka biasanya menikmati waktu setelah kesibukan siang hari berakhir karena suasana yang lebih sepi membuat pikiran terasa leluasa.

Kelompok ini sering disebut sebagai night owl, yaitu individu yang cenderung lebih aktif pada malam hari.

Dalam kondisi lingkungan yang minim gangguan, mereka bisa lebih mudah berkonsentrasi, mengembangkan ide, atau mengerjakan sesuatu yang membutuhkan kreativitas.

Mandi malam pun dapat menjadi bagian dari rutinitas untuk menyegarkan tubuh setelah menjalani aktivitas panjang.

2. Menyukai Rutinitas dan Keteraturan Bagi sebagian orang, mandi sebelum tidur merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan untuk mengakhiri hari.