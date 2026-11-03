Suka Mandi Malam daripada Pagi? Bisa Jadi Kamu Punya 7 Kebiasaan Unik Ini

Ilustrasi orang yang mandi malam menurut psikologi (Freepik)
JawaPos.com – Setiap orang mempunyai kebiasaan tersendiri dalam menentukan waktu mandi. Ada yang memilih pagi hari agar tubuh terasa segar sebelum memulai aktivitas, sementara sebagian lainnya lebih nyaman membersihkan diri pada malam hari setelah menyelesaikan berbagai kesibukan.
Bagi sebagian orang, mandi malam bukan sekadar kebiasaan menjaga kebersihan tubuh. Aktivitas ini juga menjadi bagian dari rutinitas untuk melepaskan rasa lelah, menenangkan pikiran, dan mempersiapkan diri sebelum tidur.
Menariknya, pilihan waktu mandi kerap dikaitkan dengan pola aktivitas serta kebiasaan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meski demikian, waktu mandi tidak bisa dijadikan patokan pasti untuk menentukan kepribadian seseorang.
Dilansir dari laman Geediting, terdapat tujuh karakteristik yang sering dikaitkan dengan orang-orang yang lebih menyukai mandi pada malam hari. Berikut penjelasannya.
Sebagian orang merasa lebih bersemangat ketika suasana malam mulai tenang. Mereka biasanya menikmati waktu setelah kesibukan siang hari berakhir karena suasana yang lebih sepi membuat pikiran terasa leluasa.
Kelompok ini sering disebut sebagai night owl, yaitu individu yang cenderung lebih aktif pada malam hari.
Dalam kondisi lingkungan yang minim gangguan, mereka bisa lebih mudah berkonsentrasi, mengembangkan ide, atau mengerjakan sesuatu yang membutuhkan kreativitas.
Mandi malam pun dapat menjadi bagian dari rutinitas untuk menyegarkan tubuh setelah menjalani aktivitas panjang.
Bagi sebagian orang, mandi sebelum tidur merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan untuk mengakhiri hari.
Aktivitas tersebut menjadi semacam ritual pribadi yang membantu mereka beralih dari kesibukan menuju waktu istirahat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam
Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022