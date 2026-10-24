Bukan Sekadar Kebiasaan, 7 Sifat Ini Disebut Melekat pada Orang yang Suka Mandi Malam

Ilustrasi orang yang mandi malam menurut psikologi (Freepik)
JawaPos.com – Setiap orang memiliki kebiasaan tersendiri dalam menjaga kebersihan tubuh. Sebagian memilih mandi pada pagi hari sebelum memulai aktivitas, sedangkan yang lain lebih nyaman melakukannya pada malam hari setelah menyelesaikan berbagai kesibukan.
Bagi sebagian orang, mandi malam bukan sekadar rutinitas membersihkan tubuh, tetapi juga menjadi cara untuk melepas rasa lelah setelah menjalani hari yang panjang. Suasana yang lebih tenang membuat kegiatan sederhana ini terasa seperti waktu khusus untuk diri sendiri.
Kebiasaan tersebut terkadang dikaitkan dengan sejumlah karakter, mulai dari kecenderungan menikmati suasana malam hingga kebutuhan untuk menenangkan pikiran sebelum tidur. Dilansir dari laman Geediting, ada tujuh sifat yang disebut-sebut berkaitan dengan orang yang lebih menyukai mandi malam. Berikut ulasannya.
Sebagian orang merasa lebih nyaman beraktivitas ketika malam tiba. Setelah kesibukan sepanjang hari mereda, suasana yang lebih tenang dapat memberikan kesempatan untuk berkonsentrasi, mengeksplorasi ide, atau melakukan kegiatan yang disukai.
Orang dengan kebiasaan ini kerap disebut sebagai night owl, yaitu individu yang cenderung lebih aktif pada malam hari. Mereka mungkin merasa waktu tersebut cocok untuk membaca, menulis, mengembangkan ide, atau sekadar menikmati waktu luang.
Meski demikian, kebiasaan mandi malam saja tidak cukup untuk menentukan apakah seseorang memiliki pola aktivitas malam atau tingkat kreativitas yang lebih tinggi.
Bagi sebagian orang, mandi malam menjadi bagian dari kebiasaan yang dilakukan secara konsisten sebelum beristirahat. Aktivitas ini dapat membantu memberikan batas yang jelas antara waktu bekerja dan waktu untuk bersantai.
Rutinitas sederhana seperti membersihkan tubuh, mengganti pakaian, dan menyiapkan kebutuhan untuk esok hari juga dapat membuat malam terasa lebih terorganisasi.
Kebiasaan tersebut bisa mendukung keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kedisiplinan seseorang tidak dapat dinilai hanya berdasarkan waktu yang dipilih untuk mandi.
Mandi pada malam hari dapat memberikan sensasi segar setelah tubuh terpapar keringat, debu, dan berbagai aktivitas sepanjang hari. Bagi sebagian orang, perasaan bersih dan nyaman tersebut membantu mereka lebih rileks ketika hendak tidur.
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Jawa Pos
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