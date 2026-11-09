8 Alasan Mengapa Merasa Didengar dalam Sebuah Hubungan Itu Penting Menurut Psikologi

seseorang yang merasa didengar dalam hubungan / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Dalam sebuah hubungan, baik hubungan asmara, pernikahan, persahabatan, maupun hubungan keluarga, setiap orang tentu ingin merasa dicintai, dihargai, dan diperhatikan. Namun, ada satu kebutuhan emosional yang sering kali tidak mendapatkan perhatian sebesar ketiganya, yaitu kebutuhan untuk merasa didengar.

Terkadang, seseorang tidak benar-benar membutuhkan solusi ketika sedang menceritakan masalahnya. Ia juga tidak selalu mengharapkan nasihat, kritik, atau penilaian dari orang yang mendengarkannya. Dalam banyak situasi, ia hanya ingin memiliki seseorang yang bersedia memberikan perhatian, memahami perasaannya, dan membuatnya merasa bahwa apa yang sedang dialami memang penting.



Sayangnya, tidak semua orang memahami perbedaan antara mendengar dan benar-benar mendengarkan. Mendengar bisa terjadi secara otomatis ketika seseorang berbicara, tetapi mendengarkan membutuhkan perhatian, empati, dan kesediaan untuk memahami sudut pandang orang lain.



Dalam psikologi, pengalaman merasa didengar berkaitan erat dengan kebutuhan manusia untuk mendapatkan validasi emosional, membangun rasa aman, serta merasakan kedekatan dengan orang lain. Ketika seseorang merasa didengar oleh pasangannya, ia cenderung merasa lebih diterima dan memiliki ruang untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus terus-menerus menyembunyikan perasaan.



Lantas, mengapa merasa didengar begitu penting dalam sebuah hubungan?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (8/11), terdapat delapan alasannya menurut perspektif psikologi.



1. Membuat Seseorang Merasa Dihargai dan Dianggap Penting



Salah satu alasan paling mendasar mengapa merasa didengar itu penting adalah karena pengalaman tersebut membuat seseorang merasa bahwa keberadaan dan perasaannya memiliki arti bagi orang lain.



Dalam hubungan yang sehat, penghargaan tidak selalu harus ditunjukkan melalui hadiah, kata-kata romantis, atau tindakan besar. Terkadang, penghargaan justru terlihat dari hal-hal sederhana, seperti memberikan perhatian ketika pasangan sedang bercerita, mengingat detail kecil dari percakapannya, atau tidak memotong pembicaraan ketika ia sedang mengungkapkan sesuatu.



Menurut perspektif psikologi humanistik, khususnya gagasan Carl Rogers mengenai penerimaan positif tanpa syarat (unconditional positive regard), manusia membutuhkan pengalaman diterima dan dihargai sebagai individu.



Ketika seseorang merasa didengarkan tanpa langsung dihakimi, ia mendapatkan pesan emosional bahwa dirinya berharga. Ia tidak harus selalu menjadi orang yang menyenangkan, selalu kuat, atau selalu benar untuk mendapatkan perhatian.



Sebaliknya, ketika seseorang terus-menerus diabaikan, pembicaraannya dianggap tidak penting, atau perasaannya disepelekan, ia bisa mulai mempertanyakan nilai dirinya dalam hubungan tersebut.



Misalnya, ketika seseorang bercerita tentang hari yang melelahkan, tetapi pasangannya justru sibuk bermain ponsel atau mengalihkan pembicaraan, ia mungkin merasa bahwa pengalamannya tidak cukup penting untuk mendapatkan perhatian.



Sebaliknya, respons sederhana seperti, "Pasti melelahkan sekali hari ini. Mau cerita lebih banyak?" dapat memberikan pengalaman emosional yang berbeda.



Artinya, mendengarkan bukan hanya tentang menerima informasi, melainkan juga tentang menunjukkan penghargaan terhadap orang yang sedang berbicara.



2. Membangun Rasa Aman secara Emosional (Emotional Safety)



Rasa aman merupakan salah satu fondasi penting dalam hubungan interpersonal. Seseorang akan lebih mudah terbuka ketika ia merasa bahwa perasaan, pikiran, dan pengalamannya tidak akan digunakan untuk mempermalukan atau menyerangnya.



Dalam psikologi hubungan, kondisi ini berkaitan dengan konsep keamanan emosional atau emotional safety.



Rasa aman secara emosional memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan kerentanan tanpa harus terlalu takut terhadap penolakan, penghinaan, atau penghakiman.



Bayangkan seseorang yang sedang mengalami kecemasan tentang pekerjaan, masalah keluarga, atau ketidakpastian masa depan. Ia mungkin merasa sulit menceritakan semuanya karena takut dianggap berlebihan, lemah, atau terlalu sensitif.



Namun, ketika pasangannya mampu mendengarkan dengan tenang, tidak meremehkan perasaannya, dan berusaha memahami apa yang sedang terjadi, perlahan-lahan ia akan merasa lebih nyaman untuk terbuka.



Hal ini juga dapat dijelaskan melalui teori kelekatan (attachment theory) yang dikembangkan oleh John Bowlby. Teori tersebut menjelaskan bahwa pengalaman hubungan yang responsif dan dapat diandalkan berperan dalam membangun rasa aman dalam relasi.



Dalam hubungan romantis, pasangan yang mampu memberikan respons emosional secara konsisten dapat menjadi sumber rasa aman ketika seseorang menghadapi tekanan.



Dengan demikian, merasa didengar bukan sekadar membuat percakapan terasa menyenangkan. Pengalaman tersebut juga membantu seseorang merasa bahwa ia tidak harus menghadapi seluruh kesulitan hidup sendirian.



3. Memperkuat Kedekatan dan Keintiman Emosional



Kedekatan dalam hubungan tidak hanya dibangun melalui seberapa sering dua orang bertemu, seberapa banyak waktu yang mereka habiskan bersama, atau seberapa sering mereka melakukan aktivitas romantis.



Kedekatan juga tumbuh melalui percakapan yang memungkinkan kedua belah pihak saling mengenal secara lebih mendalam.



Dalam psikologi, terdapat konsep self-disclosure, yaitu proses ketika seseorang mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, dan informasi pribadi kepada orang lain.



Pengungkapan diri dapat membantu meningkatkan keintiman karena memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengenal sisi yang lebih personal dari pasangannya.



Namun, keterbukaan saja tidak cukup. Seseorang juga perlu merasakan bahwa keterbukaannya mendapatkan respons yang positif.



Ketika seseorang menceritakan ketakutannya, pengalaman masa lalu, atau harapan yang belum pernah ia ungkapkan, lalu pasangannya mendengarkan dengan penuh perhatian, hubungan tersebut memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi lebih intim.



Sebaliknya, jika setiap upaya untuk terbuka selalu disambut dengan sikap acuh tak acuh, kritik, atau pengalihan pembicaraan, seseorang mungkin akan memilih untuk menutup diri.



Ia bisa saja tetap berada dalam hubungan tersebut, tetapi tidak lagi merasa nyaman membagikan dunia emosionalnya.



Inilah mengapa dua orang bisa menghabiskan banyak waktu bersama, tetapi tetap merasa jauh secara emosional.



Keintiman sejati bukan hanya tentang mengetahui banyak hal mengenai seseorang, melainkan juga tentang membuatnya merasa aman ketika menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya.



4. Membantu Mengurangi Stres dan Beban Emosional



Tidak semua masalah harus langsung diselesaikan agar seseorang merasa lebih baik. Terkadang, menceritakan masalah kepada orang yang tepat sudah cukup membantu mengurangi beban emosional yang sedang dirasakan.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep emotional disclosure atau pengungkapan emosi.



Ketika seseorang mengungkapkan perasaannya melalui percakapan, ia memiliki kesempatan untuk mengenali, menyusun, dan memahami pengalaman emosional yang sebelumnya mungkin terasa membingungkan.



Selain itu, dukungan sosial juga memiliki peran penting dalam membantu seseorang menghadapi tekanan kehidupan.



Penelitian psikologi mengenai dukungan sosial menunjukkan bahwa memiliki orang-orang yang suportif dapat membantu seseorang menghadapi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis.



Salah satu bentuk dukungan sosial tersebut adalah dukungan emosional, yaitu memberikan perhatian, empati, penerimaan, dan penghiburan.



Misalnya, seseorang baru saja mengalami kegagalan dalam pekerjaan. Ia mungkin sudah mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi tetap merasa kecewa dan membutuhkan waktu untuk memproses emosinya.



Jika pasangannya langsung berkata, "Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Kamu harus lebih kuat," respons tersebut mungkin justru membuatnya merasa tidak dipahami.



Sebaliknya, kalimat seperti, "Aku tahu kamu sudah berusaha keras. Wajar kalau sekarang kamu merasa kecewa," dapat membuatnya merasa lebih diterima.



Perlu dipahami bahwa mendengarkan bukanlah obat untuk semua masalah psikologis. Namun, menjadi pendengar yang suportif dapat membantu seseorang merasa lebih ringan, tidak sendirian, dan lebih siap menghadapi persoalannya.



5. Mengurangi Kesalahpahaman dan Konflik dalam Hubungan



Banyak konflik dalam hubungan sebenarnya tidak selalu muncul karena dua orang memiliki tujuan yang berbeda. Terkadang, konflik terjadi karena masing-masing pihak merasa tidak dipahami.



Salah satu pola yang sering terjadi adalah ketika seseorang sedang mencoba mengungkapkan perasaannya, tetapi pasangannya justru sibuk membela diri.



Contohnya, seorang pasangan berkata, "Aku merasa akhir-akhir ini kamu kurang punya waktu untukku."



Namun, respons yang muncul adalah, "Aku juga sibuk bekerja. Kamu tidak pernah mengerti kesibukanku."



Percakapan yang awalnya bertujuan menyampaikan kebutuhan emosional akhirnya berubah menjadi perdebatan tentang siapa yang paling benar.



Dalam situasi seperti ini, kemampuan mendengarkan secara aktif (active listening) menjadi sangat penting.



Mendengarkan secara aktif berarti memberikan perhatian penuh, berusaha memahami pesan yang disampaikan, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan mengonfirmasi pemahaman sebelum memberikan respons.



Alih-alih langsung membela diri, seseorang bisa mengatakan, "Jadi, kamu merasa kita belakangan ini kurang menghabiskan waktu bersama?"



Respons tersebut menunjukkan bahwa ia berusaha memahami inti persoalan sebelum memberikan penjelasan.



Ketika kedua pihak terbiasa melakukan hal ini, mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk menyelesaikan konflik tanpa harus saling menyerang.



Bukan berarti semua perbedaan pendapat akan menghilang. Namun, konflik dapat menjadi lebih konstruktif karena masing-masing orang memiliki kesempatan untuk menjelaskan perspektifnya.



Hubungan yang sehat bukan hubungan tanpa pertengkaran, melainkan hubungan ketika dua orang tetap berusaha saling memahami meskipun sedang berbeda pendapat.



6. Membantu Seseorang Mengenali dan Memahami Emosinya Sendiri



Menariknya, merasa didengar bukan hanya bermanfaat bagi hubungan dengan orang lain, tetapi juga dapat membantu seseorang memahami dirinya sendiri.



Tidak semua orang mampu langsung mengenali apa yang sedang dirasakannya. Terkadang, seseorang hanya mengetahui bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja, tetapi kesulitan menjelaskan penyebabnya.



Melalui percakapan yang suportif, seseorang dapat mulai mengidentifikasi perasaan, kebutuhan, dan pengalaman yang sebelumnya sulit ia pahami.



Misalnya, seseorang mengatakan bahwa dirinya marah kepada pasangan karena tidak mendapatkan kabar sepanjang hari. Namun, setelah menceritakan lebih jauh, ternyata emosi yang lebih mendasar adalah rasa khawatir, takut diabaikan, atau merasa tidak diprioritaskan.



Dengan adanya pendengar yang sabar dan tidak menghakimi, ia memiliki ruang untuk mengeksplorasi perasaan tersebut.



Hal ini berkaitan dengan konsep emotional awareness, yaitu kemampuan mengenali dan memahami emosi yang sedang dialami.



Kemampuan mengenali emosi merupakan bagian penting dari regulasi emosi (emotion regulation).



Seseorang yang lebih memahami emosinya memiliki peluang lebih baik untuk mengomunikasikan kebutuhan secara jelas daripada sekadar melampiaskan kemarahan.



Dengan kata lain, percakapan yang sehat dapat menjadi ruang refleksi emosional.



Terkadang, seseorang tidak membutuhkan orang lain untuk memberikan semua jawaban. Ia hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan sampai ia mampu menemukan jawaban untuk dirinya sendiri.



7. Meningkatkan Kepercayaan dan Komitmen dalam Hubungan



Kepercayaan tidak terbentuk hanya melalui janji atau kata-kata manis. Kepercayaan berkembang dari pengalaman berulang yang menunjukkan bahwa seseorang dapat diandalkan.



Dalam sebuah hubungan, salah satu bentuk keandalan tersebut adalah kemampuan untuk hadir secara emosional.



Ketika seseorang bercerita, lalu pasangannya menunjukkan perhatian, mengingat hal-hal penting, dan memberikan respons yang sesuai, ia mendapatkan pengalaman bahwa hubungan tersebut merupakan tempat yang dapat diandalkan.



Sebaliknya, jika seseorang berkali-kali mengungkapkan kebutuhan emosional tetapi selalu diabaikan, kepercayaannya dapat perlahan-lahan berkurang.



Ia mungkin mulai berpikir bahwa tidak ada gunanya bercerita karena pasangannya tidak akan benar-benar memahami.



Dalam penelitian mengenai hubungan romantis, responsivitas pasangan atau perceived partner responsiveness merupakan konsep yang penting. Konsep ini merujuk pada sejauh mana seseorang merasa bahwa pasangannya memahami, menghargai, dan peduli terhadap dirinya.



Ketika seseorang merasa pasangannya responsif terhadap kebutuhan emosionalnya, hal tersebut berkaitan dengan meningkatnya keintiman dan kualitas hubungan.



Mendengarkan secara konsisten dapat menjadi salah satu bentuk responsivitas tersebut.



Namun, penting untuk diingat bahwa kepercayaan tidak dibangun melalui mendengarkan saja. Kejujuran, konsistensi, tanggung jawab, dan tindakan nyata juga memiliki peran yang tidak kalah penting.



Meskipun demikian, kemampuan mendengarkan dapat menjadi salah satu fondasi yang membuat seseorang percaya bahwa hubungan tersebut layak dipertahankan.



8. Membuat Hubungan Menjadi Lebih Sehat, Seimbang, dan Saling Mendukung



Hubungan yang sehat bukan tentang satu orang yang selalu berbicara dan satu orang lainnya hanya menjadi pendengar.



Hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan emosional, yaitu ketika kedua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengungkapkan perasaan, menyampaikan kebutuhan, dan mendapatkan perhatian.



Jika hanya satu pihak yang terus-menerus didengarkan, sementara pihak lainnya selalu mengalah dan memendam perasaan, hubungan tersebut berisiko menjadi tidak seimbang.



Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memunculkan kelelahan emosional, rasa tidak dihargai, dan ketidakpuasan dalam hubungan.



Karena itu, kemampuan mendengarkan sebaiknya menjadi keterampilan yang dikembangkan oleh kedua belah pihak.



Seseorang perlu belajar mendengarkan tanpa selalu merasa harus menjadi penyelamat. Sementara itu, orang yang sedang bercerita juga perlu belajar menyampaikan kebutuhan emosionalnya secara terbuka.



Hubungan yang sehat memberikan ruang bagi kedua orang untuk menjadi pendengar sekaligus pembicara.



Hal ini juga berarti bahwa masing-masing pihak tidak harus selalu setuju dengan semua pendapat pasangannya.



Mendengarkan bukan berarti menyetujui. Menghargai perasaan seseorang juga tidak berarti harus membenarkan seluruh tindakan yang dilakukannya.



Dua orang tetap boleh memiliki pandangan yang berbeda, tetapi mereka dapat belajar untuk memahami satu sama lain tanpa merendahkan atau mengabaikan perasaan masing-masing.



Pada akhirnya, hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling banyak berbicara, siapa yang paling sering mengalah, atau siapa yang selalu benar. Hubungan yang sehat adalah hubungan ketika kedua orang merasa memiliki ruang untuk didengar dan dipahami.



Bagaimana Cara Menjadi Pendengar yang Baik dalam Sebuah Hubungan?



Memahami pentingnya merasa didengar tentu perlu diikuti dengan tindakan nyata. Berikut beberapa cara sederhana yang dapat diterapkan untuk membangun komunikasi yang lebih sehat.



1. Berikan perhatian penuh ketika pasangan berbicara.



Cobalah untuk meletakkan ponsel, menghentikan aktivitas sejenak, dan memberikan perhatian kepada orang yang sedang bercerita. Perhatian kecil dapat memberikan pesan bahwa percakapan tersebut penting.



2. Jangan terburu-buru memberikan solusi.



Terkadang, seseorang hanya ingin didengarkan, bukan langsung diberi nasihat. Cobalah bertanya, "Kamu ingin aku mendengarkan saja atau ingin kita mencari solusinya bersama?"



3. Validasi perasaannya.



Validasi emosional berarti mengakui bahwa perasaan seseorang nyata dan layak diperhatikan. Misalnya, "Aku bisa memahami kenapa kamu merasa kecewa."



4. Hindari meremehkan perasaan.



Kalimat seperti "Kamu terlalu sensitif", "Itu bukan masalah besar", atau "Kamu terlalu banyak berpikir" dapat membuat seseorang merasa tidak diterima.



5. Tanyakan kembali untuk memastikan pemahaman.



Jangan langsung berasumsi bahwa kita sudah memahami seluruh cerita. Cobalah mengatakan, "Berarti yang membuatmu sedih bukan hanya kejadiannya, tetapi juga karena kamu merasa tidak diperhatikan?"



6. Berikan kesempatan untuk berbicara secara bergantian.



Komunikasi yang sehat membutuhkan keseimbangan. Jangan sampai hanya satu orang yang terus-menerus menjadi pusat perhatian, sementara pihak lainnya tidak memiliki ruang untuk menyampaikan perasaan.



Kesimpulan: Didengar Adalah Salah Satu Bentuk Dicintai



Pada akhirnya, merasa didengar merupakan salah satu kebutuhan emosional yang penting dalam sebuah hubungan.



Seseorang mungkin dapat bertahan dalam hubungan yang dipenuhi aktivitas bersama, hadiah, dan kata-kata romantis. Namun, ketika ia terus-menerus merasa tidak dipahami, diabaikan, atau tidak memiliki ruang untuk mengungkapkan perasaan, kedekatan emosional dapat perlahan-lahan memudar.



Dari perspektif psikologi, pengalaman merasa didengar berkaitan dengan penerimaan, keamanan emosional, dukungan sosial, keintiman, dan responsivitas pasangan.



Itulah sebabnya mendengarkan seharusnya tidak dianggap sebagai hal sepele dalam sebuah hubungan.



Terkadang, bentuk perhatian terbaik bukanlah memberikan nasihat panjang, menawarkan solusi untuk setiap masalah, atau berusaha memperbaiki semua keadaan.



Terkadang, perhatian terbaik adalah bersedia berhenti sejenak, memberikan ruang, dan benar-benar hadir ketika seseorang sedang bercerita.



Sebab, dalam hubungan yang sehat, seseorang tidak seharusnya terus-menerus berjuang agar suaranya dianggap penting.



Ia perlu tahu bahwa ada seseorang yang bersedia mendengarkan, bukan hanya ketika ia sedang bahagia, tetapi juga ketika ia sedang rapuh, kecewa, takut, dan tidak tahu harus berkata apa.



