Halte Transjakarta Dukuh Atas Mulai Dibangun Lift, Rampung Maret 2027

Ilustrasi Halte Dukuh Atas akan dibangun lift agar ramah disabilitas dan lansia. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mulai melaksanakan pembangunan fasilitas lift di Halte BRT Dukuh Atas pada Senin (9/11) besok.
Langkah ini dihadirkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi para pelanggan, khususnya kelompok rentan.
Proyek infrastruktur ini dirancang agar halte semakin ramah bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, serta pelanggan dengan kebutuhan khusus lainnya.
Pembangunan di Dukuh Atas juga menjadi kelanjutan dari penyediaan fasilitas serupa yang sudah lebih dulu beroperasi di berbagai halte Transjakarta lain.
Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta Ayu Wardhani menjelaskan, pembangunan fasilitas lift tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam memenuhi hak-hak seluruh pengguna layanan publik.
"Pembangunan fasilitas lift di Halte Dukuh Atas ini adalah bagian dari upaya kami untuk menciptakan sistem transportasi publik yang inklusif dan setara bagi seluruh warga Jakarta," ujar Ayu, Minggu (8/11).
Ia juga menambahkan, pihak manajemen berharap penambahan infrastruktur ini mampu mendongkrak kenyamanan serta kemudahan masyarakat dalam bermobilitas sehari-hari menggunakan layanan Transjakarta.
Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, proses konstruksi dan pemasangan lift di Halte Dukuh Atas ini ditargetkan selesai dalam waktu lima bulan ke depan.
Selama masa pengerjaan berlangsung, aktivitas penyeberangan di area Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Halte BRT Transjakarta Dukuh Atas diupayakan tetap beroperasi secara normal.
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