Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan Selama Jakarta Running Festival 2026

Sejumlah penumpang menunggu bus TransJakarta di Halte Karet, Jakarta, Jumat (24/04/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memberlakukan penyesuaian serta modifikasi rute layanan pada Sabtu (24/10) dan Minggu (25/10) besok.
Kebijakan ini diterapkan guna mendukung kelancaran ajang olahraga tahunan Jakarta Running Festival (JRF) 2026 sekaligus menjaga kenyamanan mobilitas masyarakat umum.
Sebagai bentuk apresiasi bagi para pelari, Transjakarta menghadirkan fasilitas layanan gratis selama acara berlangsung. Kebijakan tersebut merujuk pada Surat Keputusan (SK) Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor e-0233 Tahun 2026.
Para peserta Jakarta Running Festival 2026 cukup menunjukkan Nomor Dada (BIB) kepada petugas yang berjaga sebagai bukti akses di halte maupun bus Transjakarta.
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menjelaskan, penyesuaian operasional ini telah dipersiapkan secara matang.
Tujuannya agar mobilitas peserta festival dan pelanggan setia Transjakarta dapat berjalan beriringan dengan lancar.
"Transjakarta mendukung kegiatan positif untuk warga Jakarta. Melalui penyediaan akses layanan gratis bagi peserta lari, kami berharap para peserta dapat bermobilitas menuju dan dari lokasi acara dengan lebih mudah, nyaman, dan ramah lingkungan," ujar Ayu, Jumat (23/10).
Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh pelanggan umum untuk mencermati penyesuaian rute temporer yang diberlakukan selama dua hari pelaksanaan event tersebut.
Rincian Penyesuaian Rute Sabtu, 24 Oktober 2026
Pada hari pertama penyelenggaraan, Sabtu (24/10), sejumlah rute mengalami penyesuaian jam operasional yang baru mulai beroperasi pukul 09:00 WIB. Rute tersebut meliputi 1B, 1F, 1P, 6A, 6B, 8N, 9C, dan 9D.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022