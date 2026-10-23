Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan Selama Jakarta Running Festival 2026

JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memberlakukan penyesuaian serta modifikasi rute layanan pada Sabtu (24/10) dan Minggu (25/10) besok.

Kebijakan ini diterapkan guna mendukung kelancaran ajang olahraga tahunan Jakarta Running Festival (JRF) 2026 sekaligus menjaga kenyamanan mobilitas masyarakat umum.

Sebagai bentuk apresiasi bagi para pelari, Transjakarta menghadirkan fasilitas layanan gratis selama acara berlangsung. Kebijakan tersebut merujuk pada Surat Keputusan (SK) Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor e-0233 Tahun 2026.

Para peserta Jakarta Running Festival 2026 cukup menunjukkan Nomor Dada (BIB) kepada petugas yang berjaga sebagai bukti akses di halte maupun bus Transjakarta.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menjelaskan, penyesuaian operasional ini telah dipersiapkan secara matang.

Tujuannya agar mobilitas peserta festival dan pelanggan setia Transjakarta dapat berjalan beriringan dengan lancar.

"Transjakarta mendukung kegiatan positif untuk warga Jakarta. Melalui penyediaan akses layanan gratis bagi peserta lari, kami berharap para peserta dapat bermobilitas menuju dan dari lokasi acara dengan lebih mudah, nyaman, dan ramah lingkungan," ujar Ayu, Jumat (23/10).

Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh pelanggan umum untuk mencermati penyesuaian rute temporer yang diberlakukan selama dua hari pelaksanaan event tersebut.

Rincian Penyesuaian Rute Sabtu, 24 Oktober 2026