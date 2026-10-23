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Rian Alfianto
Jumat, 23 Oktober 2026 | 13.19 WIB

Cara ke Tebet Eco Park Naik KRL, TransJakarta, dan LRT, Lengkap dengan Rutenya

Ilustrasi suasana di Tebet Eco Park. (Anies Baswedan). - Image

Ilustrasi suasana di Tebet Eco Park. (Anies Baswedan).

JawaPos.com - Tebet Eco Park menjadi salah satu pilihan wisata ruang terbuka di Jakarta Selatan yang bisa dikunjungi tanpa harus mengeluarkan biaya tiket masuk. Pengunjung juga dapat menuju taman ini menggunakan transportasi umum, mulai dari KRL Commuter Line, TransJakarta, hingga LRT Jabodebek, sehingga cocok untuk mengisi waktu libur akhir pekan bersama keluarga maupun teman.

Taman yang memiliki jembatan ikonik berwarna oranye ini menawarkan beragam aktivitas, mulai dari berjalan santai di antara pepohonan, berolahraga, menikmati taman tematik, hingga mengajak anak bermain di area khusus. Lokasinya yang berada di kawasan Tebet membuat Tebet Eco Park bisa menjadi alternatif wisata murah meriah di tengah padatnya ibu kota.

Bagi pengunjung yang datang dari Tangerang maupun berbagai wilayah Jakarta, ada beberapa pilihan rute menuju Tebet Eco Park. Perjalanan dapat disesuaikan dengan lokasi keberangkatan, moda transportasi yang tersedia, dan waktu yang dimiliki.

1. Dari Tangerang, Naik KRL dan Lanjut Mikrotrans

Bagi pengunjung yang berangkat dari Tangerang, perjalanan menuju Tebet Eco Park bisa dimulai dengan KRL Commuter Line. Rute ini dapat menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menghindari perjalanan menggunakan kendaraan pribadi di tengah kepadatan lalu lintas Jakarta.

Dari Stasiun Tangerang, penumpang dapat naik KRL menuju Stasiun Duri, kemudian berganti kereta untuk melanjutkan perjalanan ke arah Manggarai. Setelah tiba di Stasiun Manggarai, perjalanan diteruskan menggunakan KRL tujuan Bogor dan turun di Stasiun Cawang.

Dari Stasiun Cawang, pengunjung bisa melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan Mikrotrans yang melayani kawasan Tebet. Rute JAK43B atau JAK43C dapat menjadi pilihan jika sesuai dengan titik keberangkatan dan pemberhentian yang tersedia.

Mikrotrans merupakan layanan angkutan pengumpan yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jakarta. Layanan ini dapat digunakan tanpa tarif perjalanan bagi penumpang yang mengikuti ketentuan pembayaran dan integrasi JakLingko.

Sebelum berangkat, pastikan kembali rute, titik pemberhentian, dan operasional angkutan melalui aplikasi atau kanal informasi resmi. Informasi tersebut penting agar perjalanan dari stasiun menuju taman tidak memakan waktu lebih lama dari perkiraan.

2. Naik TransJakarta, Pilihan Praktis Menuju Tebet Eco Park

TransJakarta juga bisa menjadi pilihan bagi pengunjung yang berangkat dari berbagai kawasan Jakarta. Moda transportasi ini memiliki jalur khusus di sejumlah ruas jalan sehingga perjalanan tidak sepenuhnya bergantung pada kepadatan lalu lintas kendaraan umum di jalur reguler.

Editor: Sabik Aji Taufan
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