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Penulis: Ryandi Zahdomo
Rabu, 28 Oktober 2026 | 23.18 WIB

Demo Mahasiswa di Bundaran HI, 8 Rute Transjakarta Alami Pengalihan

Ilustasi Bus Transjakarta. (istimewa) - Image

Ilustasi Bus Transjakarta. (istimewa)

JawaPos.com - Aksi demonstrasi mahasiswa Bundaran HI, Jakarta Pusat memicu penyesuaian operasional layanan bus Transjakarta pada Rabu (28/10).

PT Transportasi Jakarta mencatat sebanyak 8 rute mengalami pengalihan, pemendekan, hingga penghentian layanan sementara, sementara 237 rute lainnya tetap beroperasi secara normal.

Langkah ini diambil guna menjamin keselamatan dan kenyamanan para pengguna jasa transportasi umum di tengah berjalannya aksi massa.

"Saat ini, 237 rute beroperasi normal dan 8 rute mengalami penyesuaian," ujar Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, Rabu (28/10).

Daftar Penyesuaian Rute Transjakarta

Berdasarkan data operasional per pukul 14:30 WIB, berikut adalah rincian penyesuaian rute yang diberlakukan:

1. Rute Stop Operasi Sementara

Layanan dihentikan sepenuhnya di seluruh titik bus stop dan halte pada rute berikut:

  • 6B: Ragunan – Balai Kota via Semanggi
  • 6A: Ragunan – Balai Kota via Kuningan
  • 1P: Senen – Blok M
  • 1B: St. Palmerah – Tosari

2. Rute Pemendekan Layanan

  • 6D (St. Tebet – Bundaran Senayan via Underpass): Tidak melayani bus stop Plaza Sentral sampai dengan Jl. Karet Baru Timur.
  • 4C (Pulogadung – Bundaran Senayan): Tidak melayani bus stop Graha Mandiri sampai dengan Bundaran Senayan.

3. Rute Pengalihan Jarak

  • 9D (Ps. Minggu – Tanah Abang): Arah Tanah Abang tidak melayani bus stop Benhil hingga Pospol Jatibunder. Sebaliknya, arah Pasar Minggu tidak melayani bus stop Jembatan Serong hingga Benhil.
  • 1 (Blok M – Kota): Pengalihan jalur dilakukan khusus pada lintasan area Polda sampai dengan Monas.

Pihak manajemen menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengimbau masyarakat untuk memantau pembaruan informasi secara berkala melalui aplikasi TJ: Transjakarta atau akun media sosial resmi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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