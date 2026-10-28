Demo Mahasiswa di Bundaran HI, 8 Rute Transjakarta Alami Pengalihan

Ilustasi Bus Transjakarta. (istimewa)
JawaPos.com - Aksi demonstrasi mahasiswa Bundaran HI, Jakarta Pusat memicu penyesuaian operasional layanan bus Transjakarta pada Rabu (28/10).
PT Transportasi Jakarta mencatat sebanyak 8 rute mengalami pengalihan, pemendekan, hingga penghentian layanan sementara, sementara 237 rute lainnya tetap beroperasi secara normal.
Langkah ini diambil guna menjamin keselamatan dan kenyamanan para pengguna jasa transportasi umum di tengah berjalannya aksi massa.
"Saat ini, 237 rute beroperasi normal dan 8 rute mengalami penyesuaian," ujar Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, Rabu (28/10).
Berdasarkan data operasional per pukul 14:30 WIB, berikut adalah rincian penyesuaian rute yang diberlakukan:
1. Rute Stop Operasi Sementara
Layanan dihentikan sepenuhnya di seluruh titik bus stop dan halte pada rute berikut:
2. Rute Pemendekan Layanan
3. Rute Pengalihan Jarak
Pihak manajemen menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengimbau masyarakat untuk memantau pembaruan informasi secara berkala melalui aplikasi TJ: Transjakarta atau akun media sosial resmi.
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