Kondisi Cucu yang Dibakar Nenek di Depok: Jalani Operasi Ventilator Leher

Kolase foto korban dan pelaku pembakaran oleh neneknya di Depok, Jawa Barat. (Istimewa)
JawaPos.com - Perkembangan kondisi medis LAZ, 17, remaja yang dibakar neneknya di Depok, Jawa Barat, mulai menunjukkan titik terang.
Setelah sempat berada dalam masa kritis akibat luka bakar serius, korban kini telah menjalani rangkaian tindakan medis intensif berupa operasi pada ventilator leher dan area kulit di Rumah Sakit (RS) Fatmawati, Jakarta Selatan.
Tim Kuasa Hukum Keluarga Korban Didy Puji Riyanto menuturkan, penanganan bedah pada area leher dan pembersihan jaringan kulit dilakukan guna mengantisipasi timbulnya komplikasi infeksi.
"Dilakukan operasi pada ventilator leher, dan di kulit untuk menghindari adanya infeksi," ujar Didy Puji Riyanto, Jumat (7/11).
Kondisi fisik LAZ secara bertahap dilaporkan mengalami peningkatan. Korban yang sebelumnya dirawat intensif di ruang Intensive Care Unit (ICU) kini sudah mulai bisa menggerakkan bagian tangan dan kakinya.
Selain pergerakan anggota tubuh, korban juga mulai merespons interaksi verbal sederhana dari pihak keluarga maupun tim penasihat hukum yang menjenguknya.
"Keadaan sudah mulai membaik, sudah ada pergerakan tangan dan kaki. Jika diajak bicara, saat ini hanya bisa mengangguk," kata Didy.
Sebelum tindakan pembedahan leher dan kulit dilakukan, korban juga telah menjalani tindakan operasi medis pada bagian tubuh bawah hingga pinggang pada awal November.
Mengenai pembiayaan penanganan medis selama dirawat di RS Fatmawati, seluruh skema ditanggung oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok untuk perawatan kelas III setelah korban dipindahkan dari ruang ICU.
Di sisi lain, tim kuasa hukum memberikan klarifikasi resmi mengenai kesimpangsiuran status kekeluargaan antara pelaku berinisial M, 64, dan korban.
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