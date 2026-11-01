Depok Kids Run Festival 2026 Berjalan Sukses, Siap Digelar Kembali Tahun Depan

JawaPos.com - Depok Kids Run Festival (DKRF) 2026 berjalan sukses dengan mendapat sambutan positif dari masyarakat.

Melihat antusiasme peserta yang cukup tinggi, penyelenggara pun membuka peluang untuk kembali menggelar ajang olahraga keluarga tersebut pada tahun depan.

Event Director DKRF 2026, Hizburrahman Hidayat, mengaku senang karena Kota Depok kini memiliki wadah olahraga yang dapat mempererat kebersamaan antara orang tua dan anak. Selain menjadi sarana aktivitas fisik keluarga, kegiatan tersebut juga turut memeriahkan peringatan Hari Anak Sedunia sekaligus menyambut penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat.

“Tentunya kita senang banget ya, karena akhirnya Depok juga punya wadah olahraga dan bonding antara keluarga dengan anak. Terus juga ini kan juga memeriahkan Hari Anak sedunia dan juga menyambut Porprov. Jadi, spirit olahraga tuh terpusat di sini juga gitu. Dan kita senang ternyata antusias masyarakat lumayan besar. Dilihat dari banyaknya orang yang berpartisipasi di sini dan respon mereka alhamdulillah cukup senang,” kata Hizburrahman kepada awak media termasuk JawaPos.com, Minggu (1/11/2026).

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Siap Digelar Kembali Tahun Depan

Meski ini adalah penyelenggaraan perdana, ajang tersebut mampu menyedot lebih dari seribu peserta. Tingginya antusiasme masyarakat menjadi salah satu pertimbangan penyelenggara untuk kembali menghadirkan Depok Kids Run Festival pada tahun depan.

“Mudah-mudahan kalau diberi kemudahan ya insyaallah tahun depan ada lagi sih. Karena kita juga ngelihat animonya alhamdulillah meriahlah gitu. Dan kita senang ngelihat fenomena kayak gini sih,” ungkap Hizburrahman.

Hizburrahman juga membuka peluang untuk menggelar ajang tersebut di kota-kota lain. Namun, kemungkinan besar ajang itu kembali terselenggara di Kota Depok.