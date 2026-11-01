Depok Kids Run Festival 2026 Diharapkan Lahirkan Bibit Atlet Potensial Kota Depok

JawaPos.com - Penyelenggaraan Depok Kids Run Festival (DKRF) 2026 yang berlangsung di Depok Open Space, Balai Kota Depok, Minggu (1/11/2026), telah rampung digelar. Ajang tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap olahraga sekaligus melahirkan bibit atlet potensial, khususnya di Kota Depok.

Ketua KONI Depok, Herry Suprianto, menyambut positif penyelenggaraan DKRF 2026 yang untuk pertama kalinya digelar di Kota Depok. Menurut dia, kegiatan ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berkompetisi, tetapi juga mengajak orang tua menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan keluarga.

“Kebetulan di Kota Depok ini belum pernah diselenggarakan kegiatan ini. Jadi, kita menyediakan sarana yang pertama adalah lomba lari 40 meter, yang kedua adalah mencoba mengajak para orang tua untuk bisa juga mengolahragakan keluarganya gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita lihat animonya luar biasa,” kata Herry kepada awak media termasuk JawaPos.com, Minggu (1/11/2026).

Antusiasme peserta menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian Herry dalam penyelenggaraan perdana tersebut. Dia menilai keikutsertaan orang tua yang mendampingi anak-anaknya berlari menunjukkan bahwa olahraga dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan keluarga sekaligus menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini.

“Sangat menggembirakan kita melihat bahwa orang tua menggandeng anaknya kecil-kecil untuk bisa berlari bersama dengan suasana yang penuh keakraban gitu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi bagi Kota Depok ya, khususnya bagi masyarakat Kota Depok untuk hidup dengan pola sehat,”

Lebih dari sekadar kegiatan rekreatif, Herry melihat DKRF 2026 memiliki potensi untuk mendukung pembinaan atlet usia dini di Kota Depok. Terlebih, salah satu kategori yang dipertandingkan adalah Kids Dash dengan jarak 40 meter yang dapat menjadi kesempatan awal bagi anak-anak untuk mengenal olahraga atletik.

Keseruan Depok Kids Run Festival 2026 di Depok Open Space, Minggu (1/11/2026). (Muhammad Hafizh/JawaPos.com)

“Di sisi lain kami kebetulan dari KONI Kota Depok berharap dari sini akan lahir atlet-atlet yang punya potensi. Karena bagaimanapun bahwa kegiatan ini leading sektornya ada di PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia) ya. Kita mengetahui bahwa atletik itu adalah induk organisasi, ibu dari olahraga, dasarnya itu,” ungkapnya.

“Jadi kami berharap bahwa kegiatan ini bisa juga mendorong anak-anak yang usia dini untuk mencintai olahraga untuk bisa berprestasi. Kami berharap kegiatan ini tentu bisa dilaksanakan setiap tahunnya dengan konsep yang lebih besar,” tambah Herry.

Harapan serupa disampaikan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok, Eko Herwiyanto. Dia menilai konsep DKRF 2026 yang memadukan aktivitas olahraga anak dan orang tua dapat menjadi salah satu cara untuk membangun budaya olahraga di lingkungan keluarga.