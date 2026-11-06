Berawal dari Instagram, Motor Mahasiswa Tangerang Dilarikan hingga Pandeglang

JawaPos.com - Polres Metro Tangerang Kota meringkus dua pria berinisial A dan RM di Cikeusik, Pandeglang, Rabu (4/11) dini hari, usai membawa kabur sepeda motor milik seorang mahasiswa.

Aksi pencurian ini bermula pada Selasa (3/11), saat korban bertemu dengan seorang wanita yang baru ia kenal lewat Instagram di Perumahan Garden Duta, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang.

Namun, alih-alih mengobrol santai, korban justru diminta si wanita untuk mengantarkan seorang pria asing ke wilayah Jatiuwung.

Tanpa curiga, korban menuruti permintaan itu dan bahkan menitipkan ponselnya kepada sang wanita sebelum memacu sepeda motornya.

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Sesampainya di kawasan perumahan Jatiuwung, pelaku mulai melancarkan siasatnya dengan mengulur waktu dan mengajak korban berputar-putar.

Pelaku kemudian meminta berhenti di salah satu area perumahan dengan alasan hendak menghubungi seseorang yang dipanggil Pak Haji.

Demi membuat korban merasa aman dan tak curiga, pelaku menyuruh korban duduk beristirahat sembari memberinya makanan ringan serta uang Rp 50 ribu.

Saat perhatian korban teralih, pelaku langsung tancap gas membawa lari sepeda motor Honda Vario tersebut.

Setelah menunggu beberapa menit tanpa kepastian, korban menyadari dirinya telah menjadi korban kejahatan dan segera melaporkan kejadian itu ke Polres Metro Tangerang Kota.

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