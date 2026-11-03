Musim Hujan Tiba, 3 Cara Merawat Ban Motor agar Tetap Aman di Jalan Basah

Ilustrasi: Ban motor yang sudah gundul, bahaya saat jalan basah. (Suzuki)
JawaPos.com - Memasuki musim hujan, pengendara sepeda motor perlu lebih memperhatikan kondisi ban. Sebagai satu-satunya komponen kendaraan yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan, ban memiliki peran penting dalam menjaga daya cengkeram, kestabilan, dan keselamatan berkendara.
Kondisi jalan basah, genangan air, hingga perubahan permukaan aspal dapat memengaruhi pengendalian sepeda motor.
Terlebih, ban yang sudah aus atau memiliki tekanan udara tidak sesuai berisiko mengurangi kemampuan kendaraan dalam menjaga traksi.
Product Manager Michelin Indonesia, Mochammad Fachrul Rozi, mengatakan pemeriksaan ban secara rutin menjadi salah satu langkah penting untuk menghadapi kondisi jalan saat musim hujan.
Menurutnya, pengendara perlu memperhatikan tekanan udara, kondisi tapak, serta memilih ban sesuai kebutuhan kendaraan.
"Hal sederhana seperti menjaga tekanan udara, memperhatikan kondisi tapak, dan menyesuaikan cara berkendara dapat membantu pengendara merasa lebih aman dan percaya diri selama perjalanan," ujarnya dalam pernyataannya kepada JawaPos.com, Selasa (3/11/2026).
Ada tiga hal yang perlu diperhatikan pemilik sepeda motor untuk menjaga kondisi ban tetap optimal selama musim hujan.
1. Periksa kondisi tapak ban
Alur tapak ban memiliki fungsi membantu mengalirkan air dari area kontak ban dengan permukaan jalan. Karena itu, pengendara perlu memeriksa kedalaman alur dan indikator keausan ban secara berkala.
Ban yang sudah aus berpotensi mengalami penurunan daya cengkeram, terutama ketika melintasi jalan basah.
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Jawa Pos
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