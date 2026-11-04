Mau Coba Mobil Hybrid dan Motor Listrik? Catat Jadwal Astra Auto Fest 2026

Jajaran Grup Astra foto bersama saat menggelar preskon jelang acara Astra Auto Fest 2026, di kawasa Senayan, Rabu (4/11/2026). (Dony/JawaPos.com).
JawaPos.com - Grup Astra kembali menggelar Astra Auto Fest 2026 pada 13-15 November 2026 di Astra Biz Center, BSD, Tangerang. Pameran otomotif ini menghadirkan berbagai pilihan kendaraan roda empat, sepeda motor, kendaraan komersial, hingga layanan pembiayaan dalam satu lokasi.
Tahun ini mengusung tema Drive the Adventure, Play in Motion, acara ini melibatkan 23 perusahaan Grup Astra. Selain pameran kendaraan, pengunjung juga bisa menikmati fasilitas test drive, test ride, hiburan, kuliner, dan berbagai aktivitas komunitas.
Astra Auto Fest 2026 juga menjadi bagian dari rangkaian perjalanan perusahaan menuju usia ke-70 tahun pada Februari 2027.
Project Director Astra Auto Fest 2026 sekaligus Chief Marketing Auto2000, Yagimin, mengatakan saat jumpa pers dengan awak media, Rabu (4/11/2026) "Ajang ini bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai produk dan layanan Astra dalam satu kesempatan.
Ada Test Drive Mobil Hybrid dan Motor Listrik
Dari sektor otomotif, Astra Auto Fest 2026 menghadirkan sejumlah merek kendaraan, di antaranya Toyota, Daihatsu, Isuzu, BMW, Lexus, Honda, hingga UD Trucks.
Pengunjung juga berkesempatan mencoba sejumlah kendaraan melalui fasilitas test drive, seperti Toyota Veloz Hybrid, Daihatsu Rocky Hybrid, BMW X3, dan Isuzu MU-X 4x4.
Sementara itu, fasilitas test ride sepeda motor menghadirkan beberapa model Honda, termasuk Honda CUV e sebagai motor listrik, Honda PCX 160, dan Honda CMX500 Rebel.
Selain kendaraan baru, tersedia pula mobil bekas melalui OLXmobbi, layanan penyewaan kendaraan TRAC, serta penjualan suku cadang dan layanan purna jual.
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