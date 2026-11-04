Touring Jauh dengan Motor Besar, Perhatikan Kondisi Kendaraan dan Pastikan Riding Gear Proper

JawaPos.com - Touring jarak jauh menggunakan motor besar seperti Harley-Davidson Heritage Classic membutuhkan persiapan matang.
Simak tips menjaga kondisi motor, keselamatan, dan kenyamanan selama perjalanan.
Motor seperti Harley-Davidson Heritage Classic dengan kapasitas mesin 1 923 cc itu memiliki karakter berbeda dibandingkan sepeda motor berkapasitas mesin kecil.
Bobotnya besar, dimensi lebar, serta posisi berkendaranya membutuhkan penyesuaian, terutama ketika melewati jalur berkelok, tanjakan, atau kemacetan.
Berikut beberapa tips yang perlu diperhatikan sebelum dan selama touring menggunakan motor besar.
Pastikan motor dalam kondisi prima sebelum menempuh perjalanan jauh. Periksa tekanan dan kondisi ban, sistem pengereman, oli mesin, cairan pendingin, lampu, serta aki.
Untuk motor seperti Harley-Davidson Heritage Classic, perhatikan pula kondisi belt penggerak, suspensi, dan kebocoran cairan. Pastikan seluruh komponen bekerja normal agar risiko gangguan teknis di perjalanan bisa diminimalkan.
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