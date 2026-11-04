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Penulis: Nanda Prayoga
Rabu, 4 November 2026 | 17.39 WIB

BYD Usut Kecelakaan Atto 1 hingga Patah As Roda di Cengkareng Jakbar

Mobil listrik BYD Atto 1 putih mengalami patah as roda di Jalan Road Cengkareng, Jakarta Barat, pada Senin (2/11). (Instagram @sudinhubjakbar) - Image

Mobil listrik BYD Atto 1 putih mengalami patah as roda di Jalan Road Cengkareng, Jakarta Barat, pada Senin (2/11). (Instagram @sudinhubjakbar)

JawaPos.com - BYD Indonesia akhirnya buka suara terkait kecelakaan yang melibatkan mobil listrik BYD Atto 1 di Jalan Road Cengkareng, Jakarta Barat, pada Senin (2/11).

Mobil berwarna putih tersebut mengalami patah as roda sehingga roda belakangnya terkulai, dan kini BYD tengah mengusut penyebabnya.

Head of Public and Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan menjelaskan bahwa patahnya as roda depan disebabkan oleh benturan keras pada trotoar.

“Terkait insiden kecelakaan yang melibatkan BYD Atto 1 di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, pada 2 November 2026. Berdasarkan informasi saat ini yang kami terima, insiden diakibatkan benturan keras kepada pembatas jalan / trotoar,” kata Luther saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (3/11).

Saat ini, BYD telah mengerahkan tim aftersales untuk turut mendalami penyebab pasti kecelakaan.

“Team aftersales kami tengah berkoordinasi dengan pihak perusahaan pemilik unit untuk memperoleh informasi akurat melalui pemeriksaan lengkap terhadap kendaraan,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, mobil listrik BYD Atto 1 berwarna putih mengalami patah as roda di Jalan Road Cengkareng, Jakarta Barat, pada Senin (2/11). Alhasil, roda belakangnya tampak terkulai.

dalam video di akun Instagram Sudin Perhubungan Jakarta Barat, @sudinhubjakbar, pengemudi Atto 1, Endang, menjelaskan mobilnya diawal menabrak pembatas jalan pada pukul 04.00 WIB dan membanting setir ke kiri.

Namun, setelah jarak 1-2 KM, lampu indikator tampak berbunyi untuk mengingatkan sang sopir bahwa kondisi ban sedang tidak baik-baik saja. Ternyata, as ban keluar dari dudukannya.

“Tadi saya masih jalan tuh, kita-kira 1-2 KM nah dari situ tiba-tiba (bunyi) brak brak gitu aja langsung coplok gitu. Saya kira sih kemungkinan as-nya yang copot karena benturan tadi,” kata Endang.

Editor: Bayu Putra
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